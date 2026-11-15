Ari Telch niega violencia a vecinos en Morelos

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(EL UNIVERSAL).- Ari Telch reprueba las notas, de reciente publicación, en las que se asegura que es un hombre violento y que, sus comportamientos inusuales, estarían incomodando a algunos de sus vecinos. El actor niega que exista una mala relación entre él y las personas que viven cerca de él y pide a la prensa no alentar a la difamación y desprestigio hacia su persona.

Durante la medianoche, el actor compartió un video en sus redes sociales, en donde muestra su molestia por el hecho de que Gustavo Adolfo Infante, comunicador de Imagen TV, presentara un reportaje en donde habla con uno de sus vecinos -el licenciado Fernando Alonso Murillo Carillo-, quien dijo que el actor tiene comportamientos erráticos que, a su parecer, podrían peligrar la seguridad de otros inquilinos de los condominios -ubicados en Morelos- en que ambos residen.

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"Le dio el micrófono a un pseudoabogado (su vecino), que dice que su servidor ofende a los vecinos, que quiere con los niños", señaló.Durante la emisión, el comunicador mostró un video, captado por las cámaras de seguridad los condominios, en que se ve a Ari tomar un camastro y lanzarlo en el espacio donde se estaciona su vecino y, aunque el actor reconoce que sí llevó a cabo esa acción, en su video, relata el motivo por el que lo hizo, afirmando que su vecino ha acaparado el uso de materiales que son para disfrute de toda la comunidad vecinal."Aventé un camastro a su garage, sí..., él escondió los camastros, teníamos siete camastros, en este momento, hay todavía una fiesta aquí en la privada y no hay camastros, el señor los quitó, diciendo que yo me los podría robar", expresó.Telch niega que exista una mala relación entre él y sus vecinos y, en cambio, señala que, a muchos de ellos, podría considerarlos como amigos pero, la información que ahora circula, en distintos medios, -dice- ha generado que, algunos comiencen a experimentar desconfianza de su persona, como sucedió con una pequeña niña que, al verlo, se escondió detrás de su madre, buscando protección."A ustedes, señores de Imagen (TV), ¿no les da vergüenza?, ¿de verdad, ese es su programa estelar?, es impresionante que, en este país, existan personajes como estos y, televisoras y gente, muy respetable, como los dueños de Imagen, que se presten a estas estupideces, ¿de verdad yo molesto a lis niños?, ¿molesto a las mujeres del conjunto?"."Tengo con ellos una relación plácida, placentera, respetuosa, amistosa, no tengo problemas con un sólo inquilino, al contrario, amistades, amistades con gente muy decente, muy honrada; dejen de inventar estupideces, qué pena, de verdad, que en este país sucedan esas cosas, hoy venía caminado y, una de las niñas, se enconde detrás de su mamá, yo ya le había explicado que yo no era peligroso, sí, los bipolares tenemos depresión y manías, pero también podemos andar como cualquier perro de la calle", ahondó.En otra post de X, el actor afirmó que comenzará un proceso legal en contra de la Televisora y el titular de su programa de espectáculos, por lo dicho en la nota, emitida.