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Alerta por posible escalada criminal en Zacatecas

Coloca al estado en un escenario de incertidumbre que puede reactivar la violencia

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Alerta por posible escalada criminal en Zacatecas
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      ZACATECAS, Zac.- La explosión de un cochebomba contra la comandancia de la policía de Ojocaliente, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), coloca al estado en un escenario de incertidumbre que puede reactivar la violencia.

      Para el especialista en seguridad David Saucedo, el atentado abre tres hipótesis posibles: una avanzada territorial de este grupo delictivo, una represalia contra sus adversarios de La Mayiza. Sin embargo, señala que el escenario más preocupante es la tercera posibilidad: que el estado sea utilizado como peón en lo que definió como "una guerra de los narcojuniors".

      Saucedo desestima el argumento del gobierno de Zacatecas respecto a que los recientes ataques con explosivos en la región sur-sureste son una "reacción desesperada" del CJNG ante el presunto éxito de los operativos oficiales para replegarlos.

      El experto señala que esa versión es insuficiente y maneja una "narrativa de victoria muy generosa para sí misma" que intenta describir "algo que no existe", pues el objetivo real de usar explosivos en zonas pobladas no es por acorralamiento, sino para amedrentar a la autoridad y provocar el pánico.

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      Considera que, de confirmarse esta tercera posibilidad, el margen de acción de las autoridades locales quedaría rebasado, y explica que si las órdenes de detonar explosivos en municipios zacatecanos no fueron tomadas por una dinámica local, sino en los "cuarteles generales", la intención de la cúpula del CJNG sería "calentar la plaza" para provocar una concentración de tropas militares y dejar desprotegidos otros frentes regionales donde mantienen combates.

      Esto significaría que el recrudecimiento del conflicto en el sur-sureste de Zacatecas funcionaría como distracción para obligar el despliegue de las fuerzas de seguridad e incidir en otros frentes del país: "La Mayiza ha estado haciendo, de hecho, eso en el vasto narcoimperio del Cártel Jalisco, los atacan desde Michoacán, la zona metropolitana de Guadalajara; el Cártel Jalisco contesta atacando la zona sur de Sinaloa. Es decir, [es posible] que esto no sea un evento circunscrito a Zacatecas, sino que tenga que ver con la geopolítica de las decisiones que toman los cárteles a nivel nacional".

      "Ahorita, de manera natural, va a haber un movimiento de tropas para proteger el sur-sureste [de Zacatecas], una concentración de tropas descubriendo otras regiones", detalla Saucedo.

      De concretarse este escenario, advierte el analista, el atentado no sólo marcaría el fin definitivo de "la tregua, la pax narca o lo que se tuviera en Zacatecas", que durante meses mantuvo a raya la tasa de homicidios en la entidad, sino que sería algo más preocupante, ya que se inauguraría una fase inédita en la confrontación nacional por el relevo generacional en la dirigencia de los cárteles.

      Refiere que la fractura de antiguos pactos, como las alianzas entre Los Chapitos y el CJNG, o las reconfiguraciones internas en La Mayiza, han acelerado el avance de nuevos liderazgos, como Juan Carlos Valencia, conocido como "El 03", en Michoacán y Zacatecas.

      Alerta que el panorama se podría complicar. "Pareciera que en Michoacán, en Zacatecas, quizá en Guanajuato, va a haber un incremento de la violencia, producto de lo que a todas luces hoy ya es una guerra de los narcojuniors. Ya que hubo relevos en las jefaturas de ambos cárteles: Juan Carlos Valencia en el Cártel Jalisco y del otro lado el ´Mayito Flaco´, que tiene desde hace dos años el control de la organización, pero con el apoyo de su hermano, el ´Mayito Gordo´. Entonces sí, pudiera ser que ahora estemos en una siguiente fase, en otra temporada: la guerra de los narcojuniors", dice el experto.

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