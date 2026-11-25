Alertan por la primera tormenta invernal
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, a partir del próximo 26 de noviembre y durante el fin de semana, se pronostica la formación de la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas y de autocuidado.
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema invernal favorecerá un ambiente de frío a gélido durante las mañanas y noches en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, lluvias de muy fuertes a intensas en el occidente, centro y sur del país, así como condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en cimas y zonas serranas del occidente, centro y oriente.
En ese sentido, detalló que las autoridades federales, estatales y municipales mantienen vigilancia estrecha sobre la evolución del fenómeno meteorológico y reiteró que la prevención oportuna es la mejor herramienta para disfrutar de un fin de semana seguro.
Llamó a la población a vestir con varias capas de ropa para conservar mejor el calor corporal y adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura, así como cubrir rostro, cabeza.
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