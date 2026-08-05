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Tamaulipas propone alertas celulares para búsqueda de desaparecidos

Tamaulipas, con alta cifra de desaparecidos, busca fortalecer mecanismos de respuesta rápida.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 02:02 p.m.
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Tamaulipas propone alertas celulares para búsqueda de desaparecidos
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      Tamaulipas podría implementar un nuevo mecanismo que permita enviar alertas a teléfonos celulares a fin de obtener información rápida para búsqueda y localización de personas desaparecidas.


      Gerardo Peña Flores, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas, lanzó esta iniciativa para que, en el estado, se utilice la tecnología Cell Broadcast.

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      Dijo que las primeras horas posteriores a un reporte de desaparición son primordiales para encontrar con vida a las personas por lo que deben aprovecharse las herramientas digitales disponibles para difundir información clave en tiempo real.
      Explicó que este sistema ya se utiliza en México para emitir alertas sísmicas, avisos de Protección Civil y mensajes durante simulacros por lo que es urgente ampliar su uso para atender casos de desaparición y secuestro.
      Peña Flores dijo que Tamaulipas se encuentra entre los estados con mayor número de personas desaparecidas y que deben fortalecerse los mecanismos de respuesta inmediata.
      La iniciativa plantea que una vez presentada la denuncia, las autoridades activen de forma inmediata alertas regionales o estatales en los dispositivos móviles de la población.
      En las notificaciones se detallarán las características de la víctima, vehículos involucrados o presuntos responsables, con el fin de que la ciudadana aporte información.

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