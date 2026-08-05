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Restituyen imagen Santa Rosa de Lima en parroquia Hidalgo

La Fiscalía General de la República mantuvo la imagen bajo resguardo para acreditar su origen y restitución.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 01:45 p.m.
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      A 19 años de que la imagen de Santa Rosa de Lima fue robada de la parroquia de Santa Mónica, perteneciente al convento de San Andrés Apóstol, en Epazoyucan, Hidalgo, este día será devuelta al retablo tras ser recuperada hace dos años por autoridades de Estados Unidos.


      En 2007, la Virgen de Santa Rosa de Lima fue sustraída junto con otras cuatro piezas religiosas, en uno de los robos de arte sacro más importantes registrados en Hidalgo.

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      El cuadro fue recuperado en 2024 por autoridades de Estados Unidos y posteriormente entregado al Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que la mantuvo bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos para acreditar su origen y concretar su restitución.
      Este día, el párroco de la comunidad, Francisco de Jesús Contreras Figueroa, encabezará la reincorporación de la imagen al retablo del que fue arrancada durante el robo cometido hace casi dos décadas.
      El retorno de Santa Rosa de Lima representa una de las recuperaciones más importantes del patrimonio religioso de Hidalgo y, en particular, de la comunidad de Santa Mónica. Con ello, además, concluye una larga gestión impulsada por habitantes de la localidad, quienes durante años insistieron en la devolución de la imagen.
      Sin embargo, el proceso de restitución del patrimonio religioso aún permanece incompleto, ya que otras cuatro piezas sustraídas durante el mismo robo continúan sin ser localizadas ni devueltas. De acuerdo con los antecedentes del caso, se presume que permanecen en poder de redes dedicadas al tráfico ilícito de arte sacro.

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