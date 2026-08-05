Mar del Ángel fue absuelto de acusaciones: Torres Sánchez

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Después que el exmando policial Héctor Edgar Mar del Ángel fue nombrado comisionado estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, sentenció que no existe impedimento legal para ocupar dicho cargo.

Entre los antecedentes de Mar del Ángel, se encuentra una denuncia por homicidio de un joven de 23 años, suscitado en el 2011, en el municipio de Cerritos, de cuya acusación fue exculpado, así como otros presuntos abusos como funcionario de seguridad pública.

Torres Sánchez refirió que hace más de 13 años el ahora comisionado tuvo una problemática que enfrentó ante la ley, dio la cara y al final, resultó absuelto del ilícito imputado.

Remarcó que todos los funcionarios públicos estatales se encuentran sujetos a los resultados, es decir, "si no da el ancho, pues se va".

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?? | Mar del Ángel "fue absuelto de acusaciones", señaló Torres Sánchez, quien defendió la designación del exmando policial al frente de la CEBP... https://t.co/XodT9RqrlP pic.twitter.com/lzejM6jZ6H — Pulso Online (@pulso_mx) August 5, 2026

Exteriorizó que los colectivos de madres buscadora reconocen experiencia del nuevo servidor público, "entonces vamos a darle la oportunidad", añadió.

"Hoy por hoy no hay ningún impedimento legal que prohíba ejercer el cargo, y además, de que se cumplió, sobre todo, ha sido bien recibido por los colectivos", subrayó.