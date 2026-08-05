David Lynch vuelve al cine en México
Las funciones comenzarán el 6 de agosto y se extenderán hasta el 8 de septiembre en varias etapas
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A poco más de un año de la muerte de David Lynch, su cine volverá a encontrarse con el público mexicano en la pantalla grande. A partir de este 6 de agosto, Cinépolis iniciará el ciclo "Los sueños de Lynch", una programación especial que permitirá revisitar algunas de las obras más influyentes del director estadounidense o descubrirlas por primera vez en el formato para el que fueron concebidas.
David Lynch y su legado en el cine contemporáneo
El homenaje reúne títulos que marcaron la historia del cine contemporáneo gracias a su mezcla de surrealismo, misterio y narrativas que desafiaron las estructuras tradicionales. Las funciones estarán disponibles en complejos de Ciudad de México y otras ciudades del país.
Programación y películas incluidas en el ciclo
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El ciclo contempla buena parte de la filmografía del realizador, quien dirigió únicamente diez largometrajes a lo largo de su carrera.
Entre las cintas programadas se encuentran:
"Eraserhead" (1977)
"The Elephant Man" (1980)
"Blue Velvet" (1986)
"Twin Peaks: Fire Walk with Me" (1992)
"Lost Highway" (1997)
"The Straight Story" (1999)
"Mulholland Drive" (2001)
"Inland Empire" (2006).
Los únicos largometrajes que quedaron fuera del ciclo son "Dune" (1984), cuya historia volvió recientemente a los cines con la adaptación dirigida por Denis Villeneuve, y "Wild at Heart" (1990).
El programa comenzará el 6 de agosto y se extenderá hasta principios de septiembre, aunque las películas llegarán por etapas.
La primera semana estará dedicada a "Eraserhead" y "Twin Peaks: Fire Walk with Me", disponibles del 6 al 12 de agosto.
Posteriormente será el turno de "Mulholland Drive" e "Inland Empire", que podrán verse del 13 al 19 de agosto.
Las demás películas del ciclo también formarán parte de la programación especial durante las siguientes semanas, hasta concluir el 8 de septiembre.
La preventa de boletos ya se encuentra disponible a través de la cartelera de Cinépolis.
El regreso de la obra de David Lynch también representa la oportunidad de volver a ver algunos de los títulos que definieron su estilo, por ejemplo:
"Eraserhead", su ópera prima, introdujo el universo simbólico que lo acompañaría durante toda su carrera, con una historia sobre la ansiedad, la paternidad y el aislamiento.
"Twin Peaks: Fire Walk with Me", precuela de la serie "Twin Peaks" que revolucionó la televisión y profundiza en los últimos días de Laura Palmer, uno de los personajes más emblemáticos creados por Lynch.
En "Mulholland Drive", considerada por numerosos críticos como una de las mejores películas del siglo XXI. Naomi Watts interpreta a una joven actriz que llega a Hollywood y termina envuelta en un rompecabezas donde los sueños, la identidad y la realidad se confunden.
Complejos Cinépolis que proyectarán el ciclo en Ciudad de México
En la Ciudad de México, el ciclo llegará a diversos complejos de Cinépolis, entre ellos:
Gran Terraza Coapa
Paseo Acoxpa
Mítikah
Oasis Coyoacán
Patio Tlalpan
Perisur
Portal San Ángel
Universidad
Diana
Fórum Buenavista
Puerta Tlatelolco
Miyana Polanco
Magno Centro Interlomas
Parque Toreo
Paseo Arcos Bosques
Plaza Carso
Paseo Interlomas
Samara
Galerías Atizapán
La Cúspide
Satélite
Town Center El Rosario
Vía Vallejo.
Debido a que las funciones variarán según el complejo y la fecha, se recomienda consultar la cartelera antes de asistir.
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