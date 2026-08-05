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Estados Unidos suspende actividades en Michoacán por amenazas

La suspensión afecta la operación de los Oficiales Regulatorios, responsables de verificar empaques de aguacate

Por El Universal

Agosto 05, 2026 01:29 p.m.
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Estados Unidos suspende actividades en Michoacán por amenazas
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      Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión de actividades en Michoacán debido a una "amenaza" contra su personal en ese estado. La medida impacta las exportaciones de aguacate de esa región.

      En un comunicado, la Embajada de EU en México dijo que "debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto".

      La embajada estadounidense recordó la alerta de viaje del Departamento de Estado para Michoacán se mantiene en nivel cuatro, que significa "no viajar".

      La embajada recordó las acciones recomendadas a los ciudadanos estadounidenses:

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      - Comuníquese con la Embajada de los Estados Unidos si necesita ayuda.

      Sobre la suspensión de actividades del personal estadounidense en Michoacán, los productores aguacateros de la entidad indicaron que la medida impacta directamente la operación de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de EU (USDA), responsables de verificar los empaques para exportación.

      Indicaron que el director de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán (APEAM) y una comisión buscarán reunirse en la Ciudad de México con las autoridades correspondientes para atender la situación de seguridad en el estado con el fin de reducir las afectaciones a la industria.

      Agregaron que, por ahora, están en comunicación con la USDA, que les informó que por el momento solo se autoriza el procesamiento de la fruta que fue recibida hasta el 4 de agosto, mientras que la que sea recibida hoy podrá ser descargada pero no procesada, como sucede los domingos.

      "No se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y tomar las decisiones que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante esta jornada", indicaron los productores en un comunicado.

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