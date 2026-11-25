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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la adicción a las apuestas digitales ha crecido en México y advirtió que se ha convertido en un problema de salud pública, con consecuencias económicas para las familias, por lo que anunció que recuperará una iniciativa de reforma para regular estas plataformas y revisar la publicidad de casinos y casas de apuestas en televisión.

En su conferencia matutina, la Mandataria federal informó que existe una propuesta legislativa elaborada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que no ha sido enviada al Congreso y que ahora revisará para retomar su discusión.

Explicó que la legislación vigente sobre casinos y apuestas no contempló el crecimiento de las plataformas electrónicas ni los casinos digitales, por lo que consideró necesario actualizar el marco legal para regular esta actividad y sus anuncios publicitarios.

"Ha crecido mucho la apuesta digital. Incluso, Rosa Icela tiene una ley que no hemos enviado al Congreso, la voy a revisar ahora con ella, ya que sacaste el tema", señaló la mandataria.

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Sheinbaum también puso sobre la mesa la publicidad de estas plataformas en televisión y recordó que durante el pasado Mundial le llamó la atención que buena parte de los anuncios estaban relacionados con las apuestas digitales.

Consideró que la exposición a este tipo de publicidad puede generar adicción, principalmente entre niñas, niños y jóvenes, por lo que adelantó que el tema será revisado en el gabinete y se analizarán posibles restricciones a los anuncios de casinos digitales y plataformas de apuestas en las televisoras.

La Presidenta mencionó como referencias las medidas adoptadas en Brasil y España para restringir la publicidad de estos negocios.

"Sí, ya está creciendo la ludopatía en el país, y es un problema de salud y de adicción y, además, un problema económico para las familias", advirtió.

La Titular del Ejecutivo explicó que una persona que comienza a apostar puede quedar enganchada en una dinámica de apuestas sucesivas, hasta comprometer sus recursos y afectar las finanzas de su hogar.

Por ello, insistió en que la regulación de las apuestas digitales y el control de su publicidad son asuntos relevantes que su gobierno buscará atender mediante una propuesta legislativa.