Vuelca tráiler en carretera 57, cerca de Santa María del Río

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Únicamente daños materiales se registraron este jueves en una volcadura de un tráiler en carretera 57 México a la altura de Santa María del Río.

El reporte fue cerca de las 12:00 horas, cuando el chofer del tráiler conducía sobre la carretera 57, con dirección a San Luis Potosí, pero al llegar a la altura de la comunidad de Fracción Sánchez, pierde el control hacia su izquierda cayendo al desnivel que divide ambos carriles.

El tráiler recostado sobre su lado izquierdo y obstruyendo parte del carril izquierdo con dirección a México.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron al conductor que resultó con golpes leves, no ameritando traslado.

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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área para hacer maniobras y retirar el vehículo.