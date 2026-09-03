Nuevos nominados en La casa de los famosos México tras salida de Aldo Rendón

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Tras la salida de Aldo Rendón, "La casa de los famosos México" vivió nuevos momentos de tensión por la gala de nominaciones.

No habían pasado ni 24 horas desde que el stylist dejó la competencia por problemas de salud, cuando los habitantes debieron enfrentarse al confesionario, la Jefa y la repartición de puntos.

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Aunque muchos de ellos han asegurado que, a diferencia de las temporadas pasadas, la armonía y buena vibra ha reinado en la casa, lo cierto es que el público ha sido testigo de como las discusiones y rencillas, cada vez se hacen más grandes y eso se refleja en la placa de nominados.Ese Pérez, por decisión del líder, Masad, fue el primer nombre en sumarse, pero después de esta noche los nominados son:· Cynthia Klitbo· Ese Pérez· Memo Schutz· Yahir· Flor Vigna· Gema Garoa