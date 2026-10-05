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CEPC alerta por tormentas en zonas media y huasteca

Se monitorea el huracán "Rachel" y el Frente Frío 1, mientras las temperaturas máximas se moderan

Por Pulso Online

Octubre 05, 2026 10:12 a.m.
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CEPC alerta por tormentas en zonas media y huasteca
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este día se pronostica potencial de lluvias y tormentas que pueden ser fuertes en las zona Huasteca y Media.

      Se monitorea la trayectoria del huracán categoría 2 "Rachel", mismo que se aleja de México y del Frente Frío 1 qué se mantiene estacionario al norte de México.

      También, se prevé que continúe la moderación y/o refrescamiento de las temperaturas máximas en los próximos días.

      "En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 9-1-1", dijo la corporación. 

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      Seguirán las lluvias en las cuatro zonas de SLP

      El huracán Rachel y el Frente Frío 1 son monitoreados para prevenir afectaciones en la región potosina.

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