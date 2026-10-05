Pide CSP revisar academia policiaca internacional en Querétaro

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "llama la atención" que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, haya invitado al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial, sin la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del gabinete de Seguridad federal.

Al ser cuestionada sobre las críticas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo al diplomático estadounidense en su nuevo libro *Pueblo*, Sheinbaum evitó pronunciarse directamente sobre los señalamientos y afirmó que, como presidenta de México, debe mantener una postura diplomática.

"No voy a opinar sobre la opinión del presidente López Obrador. Yo soy Presidenta de México y mis declaraciones tienen que estar en el marco de presidenta de México, siempre buscando una buena relación con el gobierno de Estados Unidos", sostuvo.

Sin embargo, aprovechó para señalar un caso que, dijo, considera relevante y que debe ser revisado por las autoridades mexicanas.

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Explicó que recientemente, en Querétaro, el gobernador invitó al embajador estadounidense a participar en la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial, sin convocar a la Secretaría de la Defensa Nacional, al gabinete de Seguridad federal ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace, algo normal y no es normal", afirmó.

La Presidenta cuestionó que un gobierno estatal participe directamente en asuntos relacionados con delincuencia organizada, al señalar que se trata de delitos de competencia federal.

"Una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro, que son delitos federales", expresó.

Sheinbaum aclaró que no considera que necesariamente se haya cometido un delito, pero sostuvo que existen límites institucionales que deben respetarse cuando se trata de cooperación internacional en materia de seguridad.

"No creo que incurra en un delito como tal. Pero sí, es muy importante exhibirlo y decirlo", señaló.

La mandataria enfatizó que cualquier agencia o institución estadounidense que pretenda capacitar en México por razones de seguridad debe hacerlo a través de los canales institucionales correspondientes.

"En el caso de motivaciones de seguridad, tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional", indicó.

Sheinbaum destacó que el gobierno federal mantiene una buena relación con el gobernador Kuri y que, de acuerdo con su versión, también existe coordinación entre el mandatario estatal y los integrantes del gabinete de Seguridad.

"Se ha apoyado en todo al gobernador, no hay mala relación con él. Tiene buena relación con los generales, comandantes de zona militar, de región militar, con Omar, con la fiscal. Entonces no se entiende", expresó.

La Presidenta también señaló que el propio embajador estadounidense conoce los canales institucionales que deben seguirse para este tipo de cooperación.

"También el embajador sabe que debe ser a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores", afirmó.

Agregó: "Pedí el día de hoy que el secretario de Relaciones Exteriores llame al embajador, por un lado, y por otro lado al gobernador de Querétaro", anunció.

Sobre las expresiones de López Obrador contra Johnson, quien fue calificado por el expresidente como un funcionario que actúa más como policía que como diplomático, Sheinbaum se limitó a señalar que se trata de una opinión de su antecesor y reiteró que ella hablará desde su responsabilidad como presidenta de México.