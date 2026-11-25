¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El exfutbolista brasileño Antonio Carlos Santos, figura histórica del América y uno de los extranjeros más recordados en el futbol mexicano, hizo pública una disputa con Petróleos Mexicanos (Pemex) por el presunto adeudo de más de 180 millones de pesos derivado de servicios realizados entre 2020 y 2023.

Disputa millonaria entre Antonio Carlos Santos y Pemex

Santos, quien se desempeña como apoderado legal de la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas y de Protección Ambiental (SCTPA), explicó que la reclamación involucra 21 trabajos que, según su versión, fueron desarrollados y entregados a la empresa durante ese periodo.

Para respaldar su petición, presentó diversa documentación que incluye informes técnicos, acuses de recepción, oficios de entrega y correos institucionales en los que la compañía es identificada como proveedora de distintos estudios especializados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo no quería decir el monto por seguridad y por cuidar un tema de la presidenta. Hoy, de acuerdo con la respuesta de Pemex, tengo pruebas de que los servicios fueron entregados y que no tenemos ningún convenio con la empresa Mexxus. Lo único que solicito a la presidenta Claudia Sheinbaum es [que entienda] que no es un tema entre privados, no es una confrontación, pido justicia. Aquí hay un abuso, llevo cuatro años sin cobrar y todo está firmado, Pemex firmó de aceptado", señaló.

Rechazo de Pemex y argumentos legales

De acuerdo con el exjugador, los expedientes también contienen registros internos que demostrarían la recepción y revisión de los trabajos en diferentes áreas de Pemex, elementos que considera suficientes para acreditar que los servicios fueron solicitados y recibidos por la institución en las instalaciones de Abkatún-A, Pol-A y Litoral-A, ubicadas en la Región Marina Suroeste de México.

No obstante, la petrolera rechazó la solicitud de pago el 30 de octubre de 2026 al argumentar que no existe una relación contractual directa con SCTPA que sustente el desembolso de los recursos reclamados. Semanas después, el 18 de noviembre, precisó que el caso correspondería a una relación comercial entre la empresa de Santos y Mexxus Drilling International, por lo que sostuvo que carece de facultades para intervenir en el proceso de cobro.

"Pemex aceptó la propuesta, pero ellos buscaron un mecanismo de pago y tenían contrato con Mexxus, que hizo el cobro y tenía que hacer el retorno a Santos. Le pedimos a las autoridades que investiguen a la empresa y que vean en realidad si se han hecho esos pagos", sentenció Javier Lara, abogado del exjugador.