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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como actos anticipados de campaña los pronunciamientos realizados durante el Foro Internacional Ambiental de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, donde el senador Manuel Velasco perfiló a varios de los actuales legisladores.

Además, cuestionó la presencia de funcionarios estatales en un encuentro que, afirmó, tuvo un carácter eminentemente partidista.

Galindo sostuvo que el evento se realizó en día y horario hábil, con la participación de funcionarios estatales y presunto uso de recursos públicos para llenar el escenario.

El alcalde también respondió a los señalamientos de Velasco sobre el supuesto "desorden" y "mal trabajo" de su administración, al asegurar que el senador está mal informado respecto a las auditorías federales.

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Afirmó que sus tres ejercicios de fiscalización ante la Auditoría Superior de la Federación, incluido uno de carácter forense, concluyeron sin observaciones, por lo que rechazó las referencias a 500 millones de pesos señalados por el legislador.

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En respuesta, Galindo señaló que el propio Manuel Velasco tendría observaciones por cuatro mil millones de pesos durante su gestión como gobernador de Chiapas y cuestionó que pretenda intervenir en la discusión política de San Luis Potosí.

Incluso lo retó a debatir en el Senado de la República, donde dijo estar dispuesto a confrontar sus señalamientos y defender la capacidad de los potosinos para decidir sobre su gobierno.

El alcalde también acusó al Partido Verde de mantener un doble discurso frente a las actividades políticas en la entidad y lanzó críticas contra la campaña nacional del partido bajo el lema "el Verde es verdad". En contraste, afirmó que en San Luis Potosí "el Verde es mentira", al acusar a sus dirigentes y funcionarios de realizar declaraciones falsas.

Finalmente, Galindo reprochó que sus recorridos por municipios como Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos hayan generado cuestionamientos de autoridades estatales, mientras que, a su juicio, los actos de respaldo electoral realizados por el PVEM no reciben el mismo escrutinio. Aunque aclaró que corresponde a los partidos políticos presentar las denuncias electorales.