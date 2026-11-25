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Este miércoles 25 de noviembre, las calles de la Ciudad de México volverán a convertirse en escenario de una movilización feminista.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivas y organizaciones saldrán a manifestarse, por lo que se esperan complicaciones viales en Paseo de la Reforma y distintas calles del Centro Histórico.

La convocatoria fue realizada por la Coordinación 8M, que llamó a las participantes a reunirse por la tarde para recorrer algunas de las principales vialidades de la capital.

¿A qué hora y dónde comienza la marcha del 25N en CDMX?

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De acuerdo con la convocatoria difundida por las colectivas feministas, el punto de encuentro será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde las asistentes comenzarán a congregarse a las 15:30 horas.

Se tiene previsto que la movilización arranque a las 16:00 horas, por lo que durante la tarde podrían registrarse cierres y afectaciones a la circulación en Paseo de la Reforma y vialidades del Centro Histórico.

Ante este panorama, se recomienda a quienes necesiten transitar por la zona salir con anticipación, contemplar posibles retrasos y buscar rutas alternas para evitar contratiempos.

¿Qué recomendaciones debes seguir si vas a la marcha del 25N?

Si está entre tus planes participar en esta movilización, hay algunas medidas que conviene tomar en cuenta antes de salir de casa. Las colectivas feministas recomiendan acudir acompañada, integrarse a un contingente o formar un grupo con personas de confianza.

También es importante establecer puntos de reunión por si alguien llega a separarse durante el recorrido y tener identificado un contacto de confianza al que se pueda recurrir en caso de emergencia.

La vestimenta es otro aspecto que no debe pasarse por alto. Lo mejor es utilizar ropa y calzado cómodos, de preferencia prendas de algodón, además de llevar suficiente agua y protector solar para evitar complicaciones durante la jornada.

Entre las recomendaciones también destaca el derecho de las asistentes a documentar posibles actuaciones indebidas de las autoridades. Sin embargo, se aconseja evitar confrontaciones verbales o físicas que puedan incrementar la tensión durante la protesta.

En caso de tener contacto con gas lacrimógeno, se recomienda cubrir el rostro y evitar frotarse la piel o los ojos. Si ocurre un encapsulamiento, es importante comunicarse con la persona de confianza para informarle de la situación y solicitar apoyo.

Antes de salir, también conviene avisar a algún familiar o amigo que se acudirá a la movilización, compartir el punto de encuentro y señalar con quién se tiene previsto asistir.

¿Qué debes llevar en tu mochila para la marcha feminista?

Además de organizar el traslado, preparar una mochila con artículos básicos puede ayudar a enfrentar cualquier imprevisto durante la concentración.

Entre los objetos indispensables se encuentra una identificación oficial. En el caso de menores de edad, se recomienda llevar algún documento o identificación que incluya fotografía.

También es recomendable llevar dinero en efectivo para emergencias, un celular con suficiente batería y saldo, así como una batería externa para mantenerse comunicada durante la movilización.

A estos artículos se puede sumar una muda de ropa, cubrebocas y gel antibacterial. Por supuesto, las pañoletas moradas, verdes o ambas también forman parte de los distintivos que suelen acompañar las movilizaciones feministas.

¿Qué hacer durante la movilización del 25N?

Una vez que comiencen a avanzar los contingentes, es importante mantenerse atenta a lo que ocurre alrededor y procurar no separarse del grupo.

También se recomienda prestar especial atención a quienes puedan encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, como adultas mayores, niñas, niños y personas con movilidad limitada, para brindarles apoyo cuando sea necesario.

En caso de que ocurra una detención, se aconseja mantener la calma, solicitar a las autoridades que se identifiquen y preguntar cuáles son los motivos de la intervención. Si las condiciones lo permiten, también se puede pedir a otra persona que documente lo sucedido.