Anuncian nuevo plantel de la UNAM
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Ciudad de México.- El nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad será una sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en el suroriente de la capital. El anuncio lo hizo Clara Brugada durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino.
Más tarde, en un comunicado conjunto, la UNAM y el gobierno indicaron que el proyecto de la ENES considerará albergar licenciaturas clave de alta demanda como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de planes de estudio especialmente diseñados para responder a las necesidades y realidades en dicha zona, como aquellos vinculados con ecología y medio ambiente.
Se indicó que luego de distintas reuniones de trabajo entre ambas partes, la jefa de Gobierno y el rector Leonardo Lomelí acordaron el mecanismo de colaboración para hacer realidad el proyecto.
"La mandataria capitalina destacó que, en acuerdo con el rector Lomelí, por primera vez, en más de 50 años, se construirá un gran plantel educativo en el suroriente de la CDMX. Brugada Molina explicó que esta escuela, con capacidad para 20 mil alumnas y alumnos, será construida por el Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la Universidad Nacional se encargará de equiparla y operarla.
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