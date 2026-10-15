logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Anuncian nuevo plantel de la UNAM

Por El Universal

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncian nuevo plantel de la UNAM
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad será una sede de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en el suroriente de la capital. El anuncio lo hizo Clara Brugada durante su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino.

      Más tarde, en un comunicado conjunto, la UNAM y el gobierno indicaron que el proyecto de la ENES considerará albergar licenciaturas clave de alta demanda como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de planes de estudio especialmente diseñados para responder a las necesidades y realidades en dicha zona, como aquellos vinculados con ecología y medio ambiente.

      Se indicó que luego de distintas reuniones de trabajo entre ambas partes, la jefa de Gobierno y el rector Leonardo Lomelí acordaron el mecanismo de colaboración para hacer realidad el proyecto.

      "La mandataria capitalina destacó que, en acuerdo con el rector Lomelí, por primera vez, en más de 50 años, se construirá un gran plantel educativo en el suroriente de la CDMX. Brugada Molina explicó que esta escuela, con capacidad para 20 mil alumnas y alumnos, será construida por el Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la Universidad Nacional se encargará de equiparla y operarla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas
        Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

        Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

        SLP

        El Universal

        La Secretaría del Medio Ambiente señala mercados clave para adquirir cempasúchil cultivado en CDMX.

        Ken Salazar presenta su libro en México
        Ken Salazar presenta su libro en México

        Ken Salazar presenta su libro en México

        SLP

        El Universal

        Ken Salazar subraya la importancia de incluir a gobiernos estatales en seguridad.

        Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial
        Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial

        Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial

        SLP

        El Universal

        La consulta salarial del IMSS registra alta participación y rechazo al aumento propuesto, con exigencias de transparencia en el proceso.

        Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN
        Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN

        Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN

        SLP

        El Universal

        Luis Morales Flores asumió la curul que dejó Mayer, quien renunció a su militancia pero no al grupo parlamentario.