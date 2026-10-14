Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Después de haber recibido una corbata azul de manos de Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN en San Lázaro, el diputado Sergio Mayer Bretón descartó sumarse a la bancada blanquiazul y refrendó su permanencia en el grupo parlamentario de Morena, a pesar de que renunció a su militancia desde mayo pasado.

Sergio Mayer reafirma su permanencia en Morena pese a invitación del PAN

"Todavía estoy en el grupo parlamentario de Morena. Sólo agradezco a mi amigo, el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, por el detalle de la corbata, siempre amable y detallista", expresó el actor en sus redes sociales.

El diputado Mayer desató una polémica este año después de que pidió licencia de su curul en San Lázaro en febrero para participar en el reality show "La Casa de los Famosos" de Telemundo, donde pasó sin pena ni gloria al convertirse en el tercer eliminado apenas dos semanas después de iniciado el programa.

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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inicia procedimiento contra Sergio Mayer

La entonces presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dio a conocer que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició un procedimiento de oficio en contra del legislador por falta de compromiso legislativo.

Poco tiempo después, Morena suspendió los derechos partidarios de Mayer Bretón bajo el argumento de que generó "un impacto negativo" en la imagen del movimiento. En otras palabras, le retiraron los privilegios como militante afiliado.

El 24 de febrero, Luis Morales Flores rindió protesta como diputado ante el pleno de San Lázaro, para ocupar la curul vacante que dejó el actor.

Morales Flores había ganado la diputación plurinominal mediante tómbola, correspondiente al periodo de 2024 a 2027. Sin embargo, se la quitaron para dársela a Mayer.