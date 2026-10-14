Ken Salazar presenta su libro en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Ken Salazar, exembajador estadounidense en México, declaró que los gobiernos estatales deben ser incluidos en el tema de seguridad, después de que Querétaro anunció una academia policial con apoyo de Estados Unidos y de que se diera a conocer un operativo de la CIA en Chihuahua.

Ken Salazar destaca inclusión de gobiernos estatales en seguridad

En su regreso a nuestro país para presentar su libro en español "Fronteras. Mi lucha por una América Unida", Salazar señaló que los cárteles se deben desmantelar, además que debe haber una alianza con respeto a la soberanía de ambos países.

"Cuando hay confianza, todos deben estar ahí en la mesa. Durante mi tiempo acá como embajador, lo hicimos con el gobierno federal de México, con la Fiscalía, con el Departamento de Seguridad, con la Marina, con Sedena, con los demás, trabajado, viendo cómo podíamos avanzar en el tema de la seguridad", expresó.

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"Los Estados también tienen un papel grande en la seguridad, tienen que estar ahí en la mesa", declaró al señalar que trabajó con las entidades del sureste de la República mexicana.

"Los gobernadores tienen mucho que decir", agregó Ken Salazar en conferencia de prensa en la Librería Miguel Ángel Porrúa.

Alianza bilateral y reconocimiento a autoridades mexicanas

Violencia de los Cárteles, un tema internacional: Ken Salazar

El exembajador recalcó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Además, reiteró que debe haber un acuerdo como el T-MEC en materia de seguridad.

"Se tienen que desmantelar estos cárteles, porque la violencia que existe en México, también en los Estados Unidos es una violencia Internacional. No es nada más de México, es de Estados Unidos también", sostuvo.

"Tenemos que tener una alianza en seguridad, en marcos durables y legales por ley internacional, que respete la soberanía de México y los Estados Unidos", mencionó.

Agregó que el problema de la violencia no lo puede resolver solo un país, sino debe haber cooperación.

Sobre el tema de Sinaloa y el caso de Ismael "El Mayo" Zambada, el exembajador no quiso abundar, pero refirió que "lo importante es mirar hacia el futuro".

Al señalar que debe haber un nuevo entendimiento entre ambas naciones, Salazar plasma en "Fronteras" cinco pilares: seguridad, comercio, fronteras modernas, migración y diversidad compartida.

"Somos vecinos, somos familia y el futuro de América del Norte lo vamos a construir juntos", declaró.

También aprovechó para criticar al gobierno del presidente Donald Trump y su política contra las personas migrantes.

De cara a las próximas elecciones en Estados Unidos, Salazar mencionó que se verá si el proyecto de Trump será de rechazo o de llegar una nueva etapa de la relación con Canadá, México y el mundo.