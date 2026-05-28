Aplazan votación sobre despenalización de aborto en Aguascalientes

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La

de la Nación (SCJN) aplazó la votación para declarar inconstitucional una ley local en Aguascalientes que protege la vida "

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" y que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para interrumpir un embarazo.En sesión del pleno de este jueves, elexplicó que el asunto quedará en lista debido a que laspara expresar sus planteamientos a los ministros y ministras que integran el Alto Tribunal.En atención a estade planteamientos y argumentaciones, el, que está bajo la ponencia de Irving Espinosa Betanzo, no fue discutido.Lasanalizadas van por tumbar esta reforma local de Aguascalientes que penaliza todo aborto realizado después de las seis semanas de gestación.De acuerdo con el togado, hay una incapacidad de determinar con exactitud el número de semanas desde el inicio de la gestación, problemática que trae poca claridad sobre el momento en el que se estaría incurriendo en unaPor ello, elbusca anular las porciones normativas que dicen textualmente "pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra la protección de la presente ley" y "".En consecuencia, declara la invalidez de los artículos 101, 103 Y 196 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, así como porciones de ladel Estado de Aguascalientes.Ante la posible resolución a favor de fortalecer losde las mujeres,han manifestado su rechazo hacia la Suprema Corte.Apenas ayer, la(CEM) hizo uny acusó a la SCJN de promover "antivalores" en donde el hombre "se coloca en el lugar de Dios" considerándose dueño absoluto de la verdad.no es una postura ideológica; es defender la esencia misma de nuestra humanidad. Hoy más que nunca, México nos necesita comprometidos, valientes y unidos en torno a lo que más importa, la vida", advirtió.