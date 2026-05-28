Hijo del Conejo Pérez brilla como goleador en Pachuca

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- En el

, el legado del "Conejo" Pérez prevalece. Santiago, hijo del exarquero de Cruz Azul, se ha convertido en una figura de los "Tuzos" de Pachuca en las categorías menores. Sin embargo, no lo ha hecho en la posición en la que jugó su padre.

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El joven futbolista esy uno de los referentes de la institución hidalguense, ya que en cinco ocasiones ha sidocon la, Apertura 2024 y Clausura 2025 con la Sub-15, Apertura 2025 y Clausura 2026 con la Sub-17.De acuerdo con información de la página oficial de la Liga MX, elha anotado un total deen las. Razón por la que es uno de los prospectos de Pachuca, institución que se ha caracterizado por darle oportunidad a los jóvenes canteranos.Su mejor torneo fue el, donde consiguiócon la. Mientras que, en el certamen más reciente, sumó 11 dianas con la Sub-17.nació el 1 de febrero del 2009 en, Nuevo León. Tiene una estatura de 1.72 metros y porta el número 299.El futbolista actualmente disputa la final de la categoría ante los "" de Toluca. El partido de ida finalizó () a favor de los hidalguenses y aunque sumó minutos en el duelo, Santiago Pérez no pudo conseguir gol.El encuentro de vuelta se realizará el próximoen la Cancha 2 de las instalaciones delen Metepec.