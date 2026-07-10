Medio Maratón CDMX 2026: horarios de salida y recorrido

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Medio Maratón de la Ciudad de México tendrá lugar este domingo 12 de julio con la participación de 30 mil corredores que se sumarán a la edición 2026.

¿Dónde recoger tu kit para el Medio Maratón de la CDMX?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La entrega de kits para los participantes será en el salón Maya I y II del World Trade Center, y estará abierta este viernes 10 de julio hasta las 20:00 horas y el sábado 11 de julio, desde las 8:00 a. m. hasta las 16:00 horas.Recuerda que los kits se deben recoger en persona y es necesario presentar una identificación oficial.Ruta y horarios del Medio Maratón de la CDMXDe acuerdo con la información oficial del evento, el acceso a bloques será a partir de las 5:30 de la mañana y estarán distribuidos sobre avenida Juárez y Eje Central, en la Alameda Central.Este año, el Medio Maratón conectará algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX, desde la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez, desde donde saldrán los competidores, y pasará por la Plaza de la República, el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la tercera sección del Bosque de Chapultepec y regresa por el Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia, donde concluye el recorrido.Las salidas serán conforme a los siguientes horarios:* El bloque de silla de ruedas y discapacidad visual a las 5:55 horas.* Élite a las 6:00 horas.* Adizero a las 6:05 horas.