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Medio Maratón CDMX 2026: horarios de salida y recorrido

Los bloques de salida inician a las 5:30 horas y contemplan categorías para silla de ruedas, élite y Adizero.

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:56 p.m.
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Medio Maratón CDMX 2026: horarios de salida y recorrido
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      El Medio Maratón de la Ciudad de México tendrá lugar este domingo 12 de julio con la participación de 30 mil corredores que se sumarán a la edición 2026.



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      La entrega de kits para los participantes será en el salón Maya I y II del World Trade Center, y estará abierta este viernes 10 de julio hasta las 20:00 horas y el sábado 11 de julio, desde las 8:00 a. m. hasta las 16:00 horas.
      Recuerda que los kits se deben recoger en persona y es necesario presentar una identificación oficial.

      Ruta y horarios del Medio Maratón de la CDMX

      De acuerdo con la información oficial del evento, el acceso a bloques será a partir de las 5:30 de la mañana y estarán distribuidos sobre avenida Juárez y Eje Central, en la Alameda Central.
      Este año, el Medio Maratón conectará algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX, desde la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez, desde donde saldrán los competidores, y pasará por la Plaza de la República, el Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la tercera sección del Bosque de Chapultepec y regresa por el Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia, donde concluye el recorrido.
      Las salidas serán conforme a los siguientes horarios:
      * El bloque de silla de ruedas y discapacidad visual a las 5:55 horas.
      * Élite a las 6:00 horas.
      * Adizero a las 6:05 horas.

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