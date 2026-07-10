logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar

La nueva unidad combinará tropas de asalto, artillería y tecnología no tripulada para operaciones rápidas

Por EFE

Julio 10, 2026 03:56 p.m.
A
Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó un decreto este viernes para crear una fuerza militar de reacción rápida que presentó como un "componente moderno de asalto" para el Ejército.

      "Firmé un decreto sobre la creación de unas Fuerzas Conjuntas de Reacción Rápida. Deberán ser un nuevo componente de las Fuerzas Armadas de Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram.

      "Combinará las capacidades de combate de las tropas de asalto con el elemento no tripulado, el componente necesario de artillería y otros elementos para la más rápida respuesta en el frente. Deberá ser un componente moderno de asalto", abundó el jefe de Estado ucraniano.

      Según Zelenski, el militar Dmitro Voloshin, general de brigada, es el elegido para asumir la responsabilidad de desarrollar este nuevo elemento militar de Kiev, sobre el que dijo tendrá un particular enfoque "tecnológico".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el mismo mensaje sobre esta nueva fuerza militar, Zelenski apuntó que también firmó otro decreto para crear en las Fuerzas Armadas un "comando especial" en operaciones de largo alcance.

      "Debe concentrar el 100 % de los recursos disponibles para reducir significativamente el potencial de guerra ruso", señaló Zelenski, que subrayó, sin dar nombres, que el comandante de este otro grupo de militares será alguien con la "mayor experiencia".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar
      Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar

      Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar

      SLP

      EFE

      La nueva unidad combinará tropas de asalto, artillería y tecnología no tripulada para operaciones rápidas

      Trump anuncia negociaciones con Irán tras fin del alto el fuego
      Trump anuncia negociaciones con Irán tras fin del alto el fuego

      Trump anuncia negociaciones con Irán tras fin del alto el fuego

      SLP

      EFE

      Los ataques en el golfo Pérsico han puesto en riesgo la tregua firmada en junio

      Extienden iraníes sus ataques en M. Oriente
      Extienden iraníes sus ataques en M. Oriente

      Extienden iraníes sus ataques en M. Oriente

      SLP

      EFE

      Tras arremetida de EU, la fuerzas iraníes responden a bombardeos a bases militares de EU

      El ébola ya se propaga dentro de RDC
      El ébola ya se propaga dentro de RDC

      El ébola ya se propaga dentro de RDC

      SLP

      EFE