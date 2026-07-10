Confirman pago para mantener esculturas de Carrington
Torres Cedillo informó que la deuda provenía del gobierno anterior
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Luego que la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, cubrió un adeudo que se tenía con el Consejo que administra el acervo de los Museos Leonora Carrington, se garantizaron exposiciones e instalaciones en dichos complejos culturales.
Así lo informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, quien no precisó cuánto fue el pago que realizó la administración para mantener la continuidad de esculturas de bronce.
Refirió que, si bien la deuda provenía del gobierno anterior, la gestión actual la cubrió hasta lo que resta del sexenio. "Normalmente así se hacen los convenios", complementó.
"Esa fue una negociación de Finanzas, nosotros simplemente nos hacemos cargo del acervo cultural, lo resguardamos y estamos al pendiente de todo lo que implica tenerlos en resguardo", añadió.
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Una vez saldada las cuentas con el Consejo, puntualizó que se verán beneficiadas las creaciones existentes en los espacios ubicados, en la capital potosina y en el municipio de Xiitla.
"Ya hubo arreglo, ya se hizo un pago, y bueno, ya estamos en condiciones. Ya se hizo una negociación y entonces ya simplemente estamos esperando, dentro de los convenios que hay, poder cambiar algunas especies piezas para exhibir otras que tiene la misma fundación", remató.
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