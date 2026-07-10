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Sheinbaum celebra que no se construyó aeropuerto en Texcoco

Se realizarán adecuaciones en Texcoco para mejorar el acceso al parque ecológico y proteger la migración de aves.

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:46 p.m.
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Sheinbaum celebra que no se construyó aeropuerto en Texcoco
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que, de haberse construido el Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, este se hubiera inundado, además que no estaba claro a dónde sería enviada el agua.


      En su conferencia mañanera de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo celebró la llegada de aves migratorias a Texcoco, donde se harán adecuaciones, como puentes peatonales, para que las personas tengan un mejor acceso al parque ecológico.

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      "Entonces, esa agua la hubieran tenido que drenar hacia algún lado, porque si no iba a haber un aeropuerto inundado", dijo al señalar que Texcoco es un vaso regulador del agua que cae en el Valle de México.
      "¿A dónde iban a mandar esa agua? Pues no estaba muy claro. El segundo problema es que aves migratorias mucho menos iban a llegar ahí. Iba a haber una migración de las aves a otros lados o sencillamente dejarían de migrar, porque no había cuerpos de agua.
      "Y el tercer problema es que esa zona se hunde por la extracción de agua en pozos que están alrededor. Entonces, imagínense; lluvia, más hundimiento del suelo, pues más capacidad de almacenamiento de agua", comentó.
      Aseguró que desde que el expresidente Vicente Fox planteó la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, ella mostró su oposición.
      "Ambientalmente, pues no es el mejor lugar para hacer un aeropuerto", añadió.

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