Aprehenden a traficante de personasAprehenden a traficante de personas

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Ciudad de México.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención en Tijuana, Baja California, a José Alberto "N", alias "Beto Leyva", identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, "La Rana" y "El Aquiles".
En redes sociales, García Harfuch notificó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo las acciones para lograr la detención.
"La Rana" y "El Aquiles" encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.
De acuerdo con las investigaciones, "Beto Leyva" coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California. También está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.
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También se le vincula con negocios utilizados para lavar dinero de esta organización y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en EU.
De acuerdo con las autoridades, "Beto Leyva" cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos.
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