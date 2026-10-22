logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aprehenden en Cancún a líder de banda criminal

Por EFE

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden en Cancún a líder de banda criminal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Autoridades detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Robert Skojo, alias "Rob", identificado como presunto líder del grupo delictivo Los Hells Angels, y relacionado con tráfico de drogas, extorsión y delincuencia organizada en el estado que se ubica en el sureste del país.

      La captura fue informada este miércoles en un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, cuyos agentes participaron en el operativo.

      De acuerdo con la nota informativa, los agentes ejecutaron órdenes de registro en tres domicilios de Cancún, donde localizaron y detuvieron a Skojo.

      Durante el citado operativo, las autoridades decomisaron 1,3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos de lujo así como un teléfono celular.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Gabinete de Seguridad confirmó -en una publicación en la red social X- que la detención se llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, y que se ejecutaron tres órdenes de registro.

      "Estas acciones permiten debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos y avanzar en el combate a los delitos que afectan la seguridad de las familias", afirmaron.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Pemex mantiene respaldo a área Administración y Servicios
        Pemex mantiene respaldo a área Administración y Servicios

        Pemex mantiene respaldo a área Administración y Servicios

        SLP

        El Universal

        Pemex sostiene estabilidad en área administrativa pese a quejas por insumos y adquisiciones.

        Abogado de Jáuregui asegura que no hay prueba de traición a la patria
        Abogado de Jáuregui asegura que no hay prueba de traición a la patria

        Abogado de Jáuregui asegura que no hay prueba de traición a la patria

        SLP

        El Universal

        El juez dictó prisión preventiva oficiosa para Jáuregui, quien enfrenta también delitos estatales en Chihuahua.

        Cierran la Biblioteca Vasconcelos por protesta sindical
        Cierran la Biblioteca Vasconcelos por protesta sindical

        Cierran la Biblioteca Vasconcelos por protesta sindical

        SLP

        El Universal

        La protesta afecta a usuarios del principal espacio de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en México.

        Suman 11 muertos en Veracruz por las lluvias del Frente Frío número 2
        Suman 11 muertos en Veracruz por las lluvias del Frente Frío número 2

        Suman 11 muertos en Veracruz por las lluvias del Frente Frío número 2

        SLP

        El Universal

        Protección Civil y fuerzas armadas apoyan en evacuaciones y recuperación tras lluvias en Veracruz.