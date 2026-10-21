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UIF y Guardia Nacional firman convenio para combatir lavado de dinero

La colaboración busca cumplir con recomendaciones del GAFI y mejorar la prevención de lavado de dinero.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 05:11 p.m.
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UIF y Guardia Nacional firman convenio para combatir lavado de dinero
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      A unos días de que se dé a conocer el resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información para el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).


      La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por medio de la GN, proporcionará a la unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información contenida en sus bases de datos y registros que resulten útiles para el ejercicio de sus atribuciones.

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      En tanto, la UIF, por su parte, podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.
      Así lo dio a conocer la SHCP en un comunicado en el que se destaca que dicho instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así como fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.
      Se establece que para el intercambio se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.
      Lo anterior porque hay obligaciones específicas para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial, así como restricciones para su empleo fuera de los fines institucionales que dieron origen a su intercambio.
      Incluye capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como la integración de un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.
      Con ello, Hacienda afirmó que se refrenda el compromiso de ambas dependencias para fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en congruencia con los estándares y recomendaciones del GAFI.

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