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Suman 11 muertos en Veracruz por las lluvias del Frente Frío número 2

Protección Civil y fuerzas armadas apoyan en evacuaciones y recuperación tras lluvias en Veracruz.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 05:13 p.m.
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Suman 11 muertos en Veracruz por las lluvias del Frente Frío número 2
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      Suman 11 las personas fallecidas en Veracruz, entidad golpeada por el Frente Frío número 2, el cual dejó a su paso fuertes vientos, lluvias y el desbordamiento de distintos ríos, sobre todo en el sur de la entidad.


      Desde el viernes pasado hasta este miércoles, se contabilizan cerca de 60 municipios con algún tipo de afectación, de los cuales una docena del sur sufrieron los mayores estragos, ello debido al fallecimiento de once personas y el desbordamiento de al menos tres importantes afluentes.

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      La madrugada del lunes se reportó la muerte de cuatro mujeres, todas ellas integrantes de una sola familia, en el municipio de Coatzacoalcos, donde un alud derribó una barda que cayó sobre su vivienda.
      Ese mismo día, seis integrantes de una familia murieron intoxicados en el municipio de Las Choapas, donde tras una interrupción del servicio de energía eléctrica a consecuencia del temporal, prendieron una planta de luz a gasolina que acabó intoxicándolos.
      Durante la noche del martes, se confirmó el fallecimiento de la onceava víctima: se trató de un conductor de una camioneta, quien el lunes intentó cruzar una carretera inundada por la corriente de un río; la fuerza del agua lo arrastró.
      Las Secretaría de Protección Civil informó que mantiene la atención en nueve municipios de las regiones de Los Tuxtlas y el sur de Veracruz, ello a pesar de que los niveles del agua de los ríos bajan significativamente.
      Elementos de los planes DN-III-E y Marina, así como del Plan Tajín, realizaron recorridos para alertar y auxiliar a la población, además de apoyar evacuaciones en zonas de riesgo, aunque la mayoría de las demarcaciones se encuentran en fase de recuperación.
      En Coatzacoalcos y Nanchital, los municipios más afectados por el desbordamiento de ríos, elementos de la Policía Estatal continúan con la limpieza de viviendas y calles donde el nivel del agua ha descendido, a fin de contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.
      Aunque los niveles de los ríos comienzan a descender, las autoridades mantienen la vigilancia hidrológica y el monitoreo de las presas Canseco y La Cangrejera.
      En Uxpanapa, en los límites entre Veracruz y Oaxaca, el río se encuentra 14 centímetros por encima de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, con tendencia a estabilizarse, pero se han registrado desbordamientos en zonas de pastizales.
      Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales, alejarse de las riberas de los ríos y de las laderas inestables, no cruzar corrientes crecidas y atender los llamados de evacuación.

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