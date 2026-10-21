Abogado de Jáuregui asegura que no hay prueba de traición a la patria

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Héctor Villasana abogado del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó este día en conferencia de prensa en Chihuahua capital, que no existe un solo video, bitácora o un sólo dato de prueba que pueda colaborar la acusación del Ministerio Público de traición a la patria en contra de su cliente y por el cual le fue dictada prisión preventiva.

"¿En que sustenta la Fiscalía General de la República (FGR) la traición a la patria? En el hecho de que el licenciado Jáuregui en el carácter fiscal general del estado y por la función que tenía, dicen ellos en vía argumentativa, que autorizó que se llevará a cabo este operativo con la participación de estos agentes norteamericanos, pero no hay un solo dato de prueba que acredite esta situación", afirmó el abogado del ex fiscal de Chihuahua.

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Señaló que ayer se llegó al absurdo por parte del Ministerio Público al decir que el caso de Jáuregui Moreno se podía comparar a lo que pasaba en Venezuela e incluso si no había un castigo ejemplar hacia él, el gobierno de Estados Unidos podía introducirse a México y ejecutar una acción como la que ocurrió con Maduro."A ese grado de absurdo llevaron la argumentación el día de ayer. Dejando de lado que el operativo tuvo un objetivo fundamental y central que fue la desarticulación de un laboratorio de drogas sintéticas. Hay alrededor de 50 declaraciones de distintos agentes que participaron en este operativo y que confirman que la presencia de estas personas de origen norteamericano no fue activa, es decir, es falsa la narrativa de que se refieren de que estas personas estuvieron en campo, que tuvieron alguna actividad investigación. No hay ni un dato de prueba que así lo corrobore", agregó.Señaló que, por el contrario, a lo que se ha dicho en relación con la presencia de los agentes extranjeros en el laboratorio, existe dentro de la investigación un análisis que hace la FGR de las declaraciones de la fiscalía Wendy Chávez y que fue la encargada de la unidad que se creó para investigar este caso, donde se concluye que los norteamericanos no fueron reportados a los mandos superiores y su participación fue limitada, reservada y sin interacción, salvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).Volvió a recordar lo que ya se había dicho anteriormente en Chihuahua, en que los agentes de la CIA, no portaban insignias que los identificaran como agentes de la corporación, mantuvieron el rostro cubierto y no portaban armas."Todas las declaraciones de los más de 80 o más testimonios, incluso de elementos de la Sedena que participaron dando seguridad y resguardo confirman la versión que se ha sostenido siempre: estas personas de origen norteamericano no tuvieron ningún tipo de participación activo en el operativo. Lo que nos interesa para efecto de justificar la vinculación a proceso del licenciado Jáuregui, por el delito de traición a la patria, que históricamente no hay un antecedente de que en el México moderno esté a un procedimiento de estas características y mucho menos un fiscal general del estado cuya decisión fue el ordenar y autorizar el operativo para desarticular lo que en aquel momento no se sabía que era un narcolaboratorio".El abogado del exfiscal dijo que no se debe de caer en la confusión de que porque se dio el permiso para el operativo sea el permiso para la participación de los agentes extranjeros, como se ha hecho saber.Aseguró que esta mañana logró hablar con César Jáuregui quien comentó se encuentra firme en la convicción de enfrentar el proceso, ya que según dejó claro no tienen ninguna responsabilidad."Está fuerte, está sólido, está firme, y más ahora que conocemos a cabalidad toda la carpeta de investigación y la argumentación con la cual pretenden sostener esta situación. Su situación personal se resolvió ayer y el juez determinó dictar la prisión preventiva oficiosa debido a que este delito de traición a la patria. No hubo ningún debate, el juez no permitió un debate para discutir si él podía continuar en una medida cautelar distinta, sí discutimos la necesidad de que tuviera que ser esto en el Altiplano, en un penal de alta seguridad, a una distancia de Chihuahua donde están las pruebas, sin embargo, fueron desestimadas por el juez".Villasana refirió que mañana 22 de octubre se atenderá la audiencia vía remota para atender los delitos estatales que enfrenta Jáuregui, por ejercicio indebido del servicio público y el sábado de nueva cuenta se atenderá la audiencia en el Altiplano.