logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club

El club apeló las acusaciones mientras se esperan sanciones que incluyen multas y reducción de puntos.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 05:07 p.m.
A
Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A espera de la sanción oficial que reciba el Manchester City después de ser encontrados culpables en 114 cargos de 115 acusaciones por no cumplir con las normas del Fair Play Financiero, en Inglaterra distintos expertos en la materia y figuras públicas han dado su opinión y revelado los posibles castigos que podría sufrir el club.


      Uno de ellos es David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Futbol (IFR), un organismo público creado por el gobierno británico para supervisar y controlar las finanzas y la gobernanza de los clubes, que aseguró que tendría "poder absoluto" para obligar a los dueños de los Citizens a vender el club.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Tenemos la potestad de pedirle a un propietario que se aparte de un club si creemos que lo gestiona de una manera que no es adecuada, justa ni correcta", declaró en entrevista con el podcast The Rest is Football.
      Sin embargo, Kogan mencionó que no tiene pensado investigar al City por el momento: "No voy a emitir ningún juicio al respecto hasta que se hayan respondido todas esas preguntas. Entonces tendremos que decidir si iniciamos nuestra propia investigación, llegamos a una conclusión y tomamos las medidas necesarias. Adelantarse a eso sería un error garrafal".
      Desde 2008, el Manchester City es propiedad del jeque emiratí Mansour bin Zayed Al Nahyan, el encargado del City Group que maneja equipos como el Girona (España), New York City (Estados Unidos), Montevideo City Torque (Uruguay), entre otros.
      La postura de la institución es que son inocentes y de hecho, apelaron todas las acusaciones en su contra.
      Otras sanciones, de acuerdo al medio inglés "Daily Mail", incluyen una significativa reducción de puntos, además de una multa económica, por lo que podría perder la categoría.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club
      Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club

      Dueños del Manchester City podrían ser obligados a vender el club

      SLP

      El Universal

      El club apeló las acusaciones mientras se esperan sanciones que incluyen multas y reducción de puntos.

      Igualan Bayern y Arsenal en partidazo de Champions League
      Igualan Bayern y Arsenal en partidazo de Champions League

      Igualan Bayern y Arsenal en partidazo de Champions League

      SLP

      El Universal

      Goles de Eze, Davies, Kane y Rice marcaron un encuentro vibrante en el Allianz Arena entre dos potencias europeas.

      Firme victoria del Madrid sobre Leipzig en Champions
      Firme victoria del Madrid sobre Leipzig en Champions

      Firme victoria del Madrid sobre Leipzig en Champions

      SLP

      EFE

      Con goles de Silva, Güler, Mbappé y Diomande, el Real Madrid aseguró su tercer triunfo en la fase de grupos

      Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla
      Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla

      Santos Laguna vs Pumas por un lugar en liguilla

      SLP

      El Universal

      El partido se transmitirá en Canal 5, TUDN, ESPN, Disney+ y ViX a las 21:10 horas.