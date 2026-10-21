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SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega "cacería"

Las multas van de de 35 mil a 58 mil pesos a quienes incumplen la Ley de Transporte, dijo Martínez Acosta

Por Rubén Pacheco

Octubre 21, 2026 05:10 p.m.
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Araceli Martínez Acosta / Pulso

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      Además de sostener que no se lleva a cabo una "cacería", Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, informó que, en la última semana la institución aseguró más de 20 vehículos que ofrecían servicio de transporte sin autorización del estado.

      Posterior a comparecer ante la Comisión Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, refirió que los operativos de inspección se intensificaron en general, es decir, no solo para la regulación de transporte por aplicación digital, sino también por redes sociales.

      En entrevista, precisó que impuso multas económicas de 300 a 500 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente de 35 mil 193 a 58 mil 655 pesos, según la legislación local.

      Matizó que las sanciones pecuniarias mínimas se aplican la primera vez del incumplimiento a la Ley de Transporte del Estado, sin embargo, cuando se trata de reincidencia procede la máxima.

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      "Lejos de lo que por ahí algunos medios expusieron: no es una cacería (los aseguramientos). Hoy entendemos que todas las modalidades son importantes. Entendemos que la gente decidirá en qué tipo de transporte desea trasladarse", concluyó.

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