Pemex mantiene respaldo a área Administración y Servicios

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Petróleos Mexicanos (Pemex) apostó por mantener estable el área de corporativa de administración y servicios en donde se enfrenta retos como los compromisos con proveedores y adquisiciones en medio de presuntas quejas en adquisición de vehículos e insumos médicos.

La conferencia matutina de este martes, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el trabajo de Marcela Villegas Silva, directora corporativa de Administración y Servicios en la petrolera estatal ante cuestionamientos, por ejemplo, de falta de insumos de salud, caricias en los servicios de salud de la compañía.

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La mandataria destacó la trayectoria de la funcionaria y sostuvo que las medidas administrativas que impulsa en la petrolera buscan reducir gastos excesivos y posibles espacios de corrupción."Marcela fue directora de la Central de Abasto cuando fui jefa de Gobierno. Acabó con mucha corrupción, incluso muchos delitos que se cometían en la Central de Abasto. Hizo un muy buen trabajo; quitó contratos que había de estacionamientos, en fin. Y ahora, pues sí está lastimando algunos intereses. (...) ya se había hecho un plan de austeridad muy importante con el Presidente López Obrador, pero ahora Marcela, está haciendo un plan todavía mayor."Si alguien tiene una queja particular, que la presente a Anticorrupción y Buen Gobierno o al Órgano Interno de Control de Pemex. Pero lo que pasa es que ella está todavía disminuyendo más cualquier fuga de corrupción y de gasto excesivo. Y en el caso de salud en Pemex, también lo estamos incorporando a todo este proceso de modernización para que todavía brinde un mejor servicio", señaló Sheinbaum Pardo.El 21 de abril, el Consejo de Administración de Pemex aprobó el Programa Anual de Austeridad en el Gasto y Uso de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2026, elaborado por la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, encabezada por Villegas.Villegas se incorporó a Pemex en octubre de 2024. Entre sus responsabilidades posteriores figura la participación en las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), incluido el proceso de revisión salarial para 2026-2027, formalizado en septiembre con un aumento de 4% al salario ordinario y de 2% en prestaciones para el personal sindicalizado.El respaldo presidencial se produce antes de la reunión del Consejo de Administración de Pemex, prevista para el jueves 22 de octubre. En la que se podrían revisar nuevas medidas de ajuste administrativo y salarial.Pemex enfrenta retos laborales y de salud, ya que trabajadores profesionales han pedido aumentos y que se respeten sus pensiones, y además en el sector salud, también la empresa ha sido señalada de reducir la calidad de sus servicios.