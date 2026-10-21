¿Compartes Spotify familiar? Estas son las nuevas reglas de la app

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Si compartes una suscripción de Spotify, hay un cambio que debes conocer. Y es que la plataforma ha contemplado un nuevo mecanismo de verificación mediante códigos QR, ello para comprobar que los integrantes del plan Premium Familiar vivan en el mismo domicilio que el administrador.

De no hacerlo, podrían perder ciertos beneficios y enfrentar restricciones.

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El plan Premium Familiar permite unir hasta 6 cuentas independientes en una misma suscripción, siempre y cuando todos los integrantes vivan en el mismo domicilio.Aunque cada persona conserva su perfil, sus listas y sus preferencias musicales, debe cumplir con las condiciones de residencia establecidas por la plataforma.Para reforzar esta condición, Spotify contempla una comprobación presencial con un código QR. Si recibes una notificación para verificar tu domicilio, deberás coordinarte con la persona que administra el plan y tener tu celular a la mano.El procedimiento es el siguiente:La persona administradora abre la aplicación de Spotify en su teléfono.Entra a su foto de perfil, selecciona "Tu Premium" y después "Administrar".El integrante que recibió la solicitud escanea el código QR con la cámara de su propio celular.Ambos deben encontrarse en el mismo lugar y tener instalada la versión más reciente de la aplicación.El código cambia cada pocos segundos, por lo que no basta con recibir una captura de pantalla. Además, la verificación sólo se puede realizar desde la aplicación móvil.El plazo comienza cuando recibes la notificación correspondiente. Si no completas el procedimiento dentro de esos siete días, la aplicación puede retirar tu acceso a Premium Familiar y cambiar tu cuenta a la versión gratuita del servicio.La consecuencia también afecta tus posibilidades de incorporarte a otra suscripción compartida. De acuerdo con las condiciones publicadas por la plataforma, si la verificación falla o vence el plazo, no podrás unirte a otro plan Familiar o Duo durante 12 meses. Sin embargo, podrás elegir otro plan Premium disponible.Esto no significa que debas crear una cuenta nueva automáticamente. Antes de tomar una decisión, revisa el mensaje que recibiste y sigue las indicaciones oficiales. Si necesitas conservar los beneficios de tu suscripción, lo importante es atender la solicitud dentro del periodo establecido.Por eso, si utilizas Spotify mediante el plan Familiar, conviene revisar las notificaciones de tu cuenta y tu correo electrónico para no pasar por alto una solicitud de verificación.Una de las dudas que puede surgir con este cambio es si la plataforma comenzará a seguir los movimientos de sus usuarios. Spotify aclara que no realizará un seguimiento continuo de la ubicación, pues la comprobación se limita a verificar el domicilio de los integrantes del plan.La empresa ya contemplaba la validación de la dirección cuando una persona se incorpora a Premium Familiar, cuando el administrador cambia de residencia o cuando no es posible confirmar el domicilio de algún miembro. El código QR añade una modalidad de comprobación que requiere que ambos participantes estén físicamente en el mismo lugar.También es importante distinguir entre las condiciones generales del servicio y la aplicación de este mecanismo. La documentación oficial señala que la verificación con QR puede solicitarse a algunos integrantes; no establece que todos los usuarios deban realizarla simultáneamente ni precisa una fecha para extenderla a todas las cuentas en México.Si compartes Spotify con personas que viven en domicilios diferentes, ten presente que el plan Familiar está destinado a quienes conviven en la misma dirección. Revisa las condiciones de tu suscripción y, si recibes una solicitud, completa el proceso por los canales oficiales.