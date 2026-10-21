Brozo y Loret de Mola denuncian carencias en sector salud público

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En una reciente emisión del programa transmitido por el canal Latinus en YouTube, el personaje Brozo (interpretado por Víctor Trujillo) y el periodista Carlos Loret de Mola escenificaron una intervención quirúrgica para abordar las carencias en la atención médica pública.

Durante la representación de la rutina humorística y analítica, ambos comunicadores expusieron deficiencias estructurales en los centros de salud pública (tales como la falta de medicamentos, retrasos prolongados en las citas médicas, apagones e infiltraciones de agua en las instalaciones).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La escenografía muestra a Brozo acostado en una cama de exploración mientras espera ser intervenido por un médico que utiliza guantes de limpieza doméstica ante la falta de equipo adecuado. Durante la representación, el personal médico improvisa la iluminación con velas debido a un apagón en el lugar y menciona la carencia de anestesia y bisturíes apropiados.Asimismo, en el diálogo se destaca que las goteras del recinto son aprovechadas en recipientes para limpiar heridas, representando la falta de insumos en el establecimiento.De igual forma durante el intercambio de opiniones, Carlos Loret de Mola señala un incremento substancial en el número de recetas médicas no surtidas a nivel nacional. En la grabación, el periodista menciona que en años pasados la cifra rondaba los dos millones de recetas sin surtir por año, mientras que en la gestión actual la cantidad ascendió a 22 millones de recetas no entregadas a los pacientes.Ambos interlocutores coinciden en que los constantes cambios institucionales (como la transición del Seguro Popular al Insabi y posteriormente al IMSS-Bienestar) han agravado la atención a la población.En otro segmento del metraje, los periodistas abordan las manifestaciones y protestas realizadas por trabajadores de la salud en más de 20 estados del país. Brozo y Loret de Mola señalan que las autoridades han minimizado la inconformidad del personal médico, argumentando que las marchas no han sido masivas debido a que la mayoría de los doctores y enfermeras continúan laborando en los hospitales para no abandonar a los pacientes.Más allá del ámbito sanitario, los comunicadores debaten sobre la problemática del agua potable en Jalisco, donde la ciudadanía ha salido a las calles a protestar por la calidad del suministro. En el video critican la respuesta gubernamental ante las marchas y señalan la presencia de posibles agentes infiltrados para descalificar las demandas ciudadanas.Por otro lado, discuten la situación política en Chihuahua, haciendo referencia a pactos entre figuras del gobierno federal y estatal, la remoción de funcionarios locales y las investigaciones en curso contra fiscales e integrantes de distintos partidos políticos.En la parte final del diálogo, los comunicadores analizan la relación de México con Estados Unidos en el marco de los procesos electorales y las presiones comerciales. Durante la charla, señalan que el gobierno mexicano ha cedido ante exigencias en materia de control fronterizo, despliegue de elementos de seguridad y políticas de aranceles, argumentando inconsistencias en el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía nacional.