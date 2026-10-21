Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebran este jueves
Rosalía, Cristian Castro y Rubén Blades recibirán premios especiales durante la gala en Miami.
Resumen
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Preguntas y respuestas
Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebrarán este jueves 22 de octubre en Miami, Florida, con una gala que reunirá a las principales figuras de la música en español, como Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida encabezan las nominaciones, junto a artistas como Karol G, Bad Bunny y Prince Royce.
La ceremonia también reconocerá las trayectorias de Rosalía, Cristian Castro y Rubén Blades, mientras que Fuerza Regida recibirá un galardón especial, además, la entrega incluirá actuaciones musicales y un homenaje a Juan Gabriel, a diez años de su muerte.
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¿Cuándo son los Premios Billboard de la Música Latina 2026?
La ceremonia se realizará este jueves 22 de octubre de 2026 en el James L. Knight Center de Miami, Florida.
La conducción estará a cargo de los presentadores Carmen Villalobos y Javier Poza, quienes acompañarán la entrega de los galardones y las presentaciones musicales de la noche.
¿A qué hora son los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y dónde verlos?
Estos son los horarios anunciados para seguir la ceremonia:
· México: alfombra roja a las 18:00 horas y ceremonia a las 19:00 horas, de acuerdo con la programación de referencia para la gala.
· Miami y costa este de Estados Unidos: alfombra roja a las 19:00 horas y ceremonia a las 20:00 horas.
· Perú, Colombia y Ecuador: alfombra roja a las 18:00 horas y ceremonia a las 19:00 horas.
Los horarios corresponden a las referencias de programación disponibles y pueden variar según la señal de transmisión.
La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock, la plataforma y la disponibilidad de la señal pueden variar según el país.
¿Quiénes son los artistas con más nominaciones?
La música regional mexicana tiene una presencia destacada en esta edición. Peso Pluma lidera las nominaciones con 17 menciones, seguido de Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12.
Entre los artistas que también figuran en las principales categorías están Karol G, Bad Bunny y Prince Royce, además de otros exponentes del pop latino, la música urbana y los ritmos tropicales.
¿Qué artistas recibirán premios especiales?
Además de los galardones competitivos, la ceremonia reconocerá la trayectoria y las aportaciones de figuras destacadas de la música.
· Rubén Blades: Premio Billboard Ícono.
· Rosalía: Premio Billboard Salón de la Fama.
· Fuerza Regida: Premio Billboard Vanguardia.
· Cristian Castro: Premio Billboard Trayectoria Artística.
·
Homenaje a Juan Gabriel y actuaciones musicales
Uno de los momentos destacados será un tributo a Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento, el homenaje contará con artistas como Carlos Rivera y Pablo Alborán, entre otros.
La gala también contempla presentaciones de Wisin, Ivy Queen, Ozuna y Becky G, además de otras figuras de la música latina.
Lista de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Estas son las candidaturas principales y por género incluidas en la información disponible.
Categorías generales
Artista del Año
· Bad Bunny
· Fuerza Regida
· Karol G
· Peso Pluma
· Tito Double P
Artista del Año, Debut
· El De Las R's
· Emmanuel Cortes
· Gael Valenzuela
· Herencia de Grandes
· Omar Courtz
Gira del Año
· Bad Bunny
· Karol G
· Pitbull
· Ricardo Arjona
· Shakira
Global 200 Artista Latino del Año
· Bad Bunny
· Beéle
· Fuerza Regida
· Karol G
· Shakira
Artista Crossover del Año
· Bruno Mars
· Burna Boy
· DJ Snake
· Shenseea
· Steve Aoki
Canciones y álbumes
Hot Latin Song del Año
La información disponible destaca canciones vinculadas con Fuerza Regida, Herencia de Grandes, Los Dos De Tamaulipas y la colaboración de Peso Pluma con Tito Double P. No se especifican los títulos de todas las canciones nominadas.
Top Latin Album del Año
Entre los artistas y proyectos señalados se encuentran:
· Beéle
· Clave Especial
· Omar Courtz
· Peso Pluma y Tito Double P
· Rosalía
·
Nominados de música regional mexicana
Artista Solista
· Dareyes de La Sierra
· Junior H
· Neton Vega
· Peso Pluma
· Tito Double P
Dúo o Grupo
· Clave Especial
· Fuerza Regida
· Grupo Frontera
· Herencia de Grandes
· Los Dos De Tamaulipas
Canción del Año
Entre los artistas asociados con las candidaturas aparecen:
· Emmanuel Cortes
· Fuerza Regida
· Herencia de Grandes
· Peso Pluma y Tito Double P
· Xavi y Grupo Frontera
Nominados de Latin Rhythm (urbano)
Artista Solista
· Bad Bunny
· Karol G
· Omar Courtz
· Ozuna
· Rauw Alejandro
Dúo o Grupo
· Baby Rasta & Gringo
· Gente de Zona
· Jowell & Randy
· W Sound
· Wisin & Yandel
Álbum del Año
Entre los artistas y proyectos mencionados están Beéle, Jay Wheeler, Omar Courtz, Rauw Alejandro y Victor Mendivil.
Nominados de Latin Pop
Artista Solista
· Danny Ocean
· Kali Uchis
· Kapo
· Rosalía
· Shakira
Dúo o Grupo
· Maná
· Matisse
· Morat
· Rawayana
· Reik
Álbum del Año
Entre los proyectos señalados se encuentran trabajos de Becky G, Fred again.. y Latin Mafia, Karol G, Kevin Kaarl y Rosalía.
Nominados de música tropical
Artista Solista
· Carlos Vives
· Jerry Rivera
· Marc Anthony
· Prince Royce
· Romeo Santos
Dúo o Grupo
· Aventura
· Grupo Cañaveral
· Grupo Niche
· La Sonora Dinamita
· Monchy & Alexandra
Canción del Año
Entre las candidaturas destacadas figuran canciones de Daddy Yankee, Marc Anthony con Wisin y colaboraciones de Prince Royce con Romeo Santos.
Categorías de la industria musical
Compositor del Año
· Armenta
· Bad Bunny
· MAG
· Peso Pluma
· Roberto "La Paciencia" José Rosado Torres
Productor del Año
· Ernesto "Neto" Fernández
· Jesús Iván "El Parka" Leal Reyes
· MAG
· Peso Pluma
· Roberto "La Paciencia" José Rosado Torres
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