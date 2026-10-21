Cierran la Biblioteca Vasconcelos por protesta sindical

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Trabajadores del Sindicato Nacional de Cultural (Sinac) de la sección de la Secretaría de Cultura-Dirección General de Bibliotecas, cerraron esta mañana las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos y arrancaron una protesta en las oficinas de la Secretaría de Cultura federal, en la calle de Dinamarca, con la exigencia de que se respeten sus derechos laborales, sostener mejores condiciones de trabajo y recibir un trato digno de las autoridades.

Desde antes de las 7 de la mañana dos grupos de trabajadores se mantuvieron en protesta y cerraron el acceso de usuarios a la Biblioteca Vasconcelos, así como en las oficinas de la Secretaría de Cultura, entre sus varias exigencias está el cese de toda autoridad "que con sus actos u omisiones, comete discriminación, injerencia o transgresión de la libertad sindical".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Citan entre estos funcionarios que acusan de transgredir su libertad sindical, a Hugo Martínez Acosta, Sonia Araceli Reyes Gómez, Jaqueline Mendoza, Carmen Paola Briseño Buendía, Jorge Luis Domínguez Salía, Nora Ugolina Toledo, Alejandro López González y Silvia Alejandre Prado, esta última directora de la Biblioteca Vasconcelos desde el pasado mes de junio.Entre las demandas también le señalan a la autoridad que llevan 3 años sin que se cumplan todas las necesidades que se requieren para laborar por parte de la Dirección General de Bibliotecas, tanto en la Biblioteca Vasconcelos, Biblioteca México y el almacén Vallejo.Sin que hasta ahora les resuelvan sus peticiones, los trabajadores se mantienen en protesta y los usuarios sin poder entrar a la Biblioteca Vasconcelos, que es el principal espacio de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México.