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Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado

Marcos Palencia, de 29 años, fue trasladado a un hospital

Por Redacción

Junio 07, 2026 03:43 p.m.
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Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado
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      La mañana de este domingo, se registró una explosión en una zona de departamentos de la Avenida Venustiano Carranza casi esquina con Muñoz en la capital potosina, con saldo de un hombre lesionado.

      Los cuerpos de seguridad, rescate y emergencias como Bomberos Metropolitanos, Cruz Roja y Protección Civil, fueron alertados por el incendio de una vivienda acudiendo de inmediato al sitio.

      Testigos del lugar refirieron que escucharon una fuerte explosión del interior de un inmueble y que vieron salir mucho humo

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      El fuego se controló de inmediato por los Bomberos mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un masculino identificado como Marcos Palencia de 29 años de edad quien fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica especializada.

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