Operativo mochila en secundaria de Huasca localiza arma de fuego

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Elementos de Seguridad Pública del municipio de Huasca, Hidalgo, realizaron un operativo mochila después de recibir una alerta sobre un estudiante que presuntamente portaba un arma. Durante la inspección localizaron una pistola calibre .22 entre las pertenencias de un adolescente de 13 años.

De acuerdo con la Presidencia Municipal, la alerta se originó después de que, aparentemente, otro alumno informó al personal del plantel que uno de sus compañeros llevaba un arma de fuego.

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Ante ello, los directivos de la Escuela Secundaria Teodomiro Manzano solicitaron la intervención de la Policía Municipal. Los agentes acudieron con apoyo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.El personal aplicó el protocolo de atención y encontró el arma entre las pertenencias del estudiante, quien cursa segundo grado.Las autoridades indicaron que la pistola quedó a disposición de las instancias correspondientes y señalaron que no hubo personas lesionadas. También informaron que se aplicaron las medidas previstas en el protocolo para la atención del adolescente, por tratarse de un menor de edad.No se ha precisado cómo obtuvo el estudiante la pistola, pero se refirió que en Huasca existe una tradición de posesión de armas de fuego en los domicilios, aunque no establecieron que ese fuera el origen del arma localizada en el plantel.Esta semana también fueron evacuados, de manera preventiva, alrededor de 500 estudiantes de un bachillerato ubicado en el fraccionamiento Juan C. Doria, en Pachuca, tras un reporte sobre la posible presencia de un alumno armado. Durante la inspección no se localizó un arma de fuego ni al estudiante señalado.