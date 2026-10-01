Ataques en escuelas de México: recuento de los casos

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En los últimos años, en el país se han registrado varios ataques en escuelas perpetrados por estudiantes, estos son algunos de ellos.

El 18 de enero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, un estudiante de 16 años abrió fuego en el salón de clases con un arma calibre .22 que llevó de su casa y traía dentro de su mochila. En el ataque falleció la maestra y el atacante, otros dos estudiantes resultaron heridos.

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También en Torreón, Coahuila, el 10 de enero de 2020, en el Colegio Cervantes Campus del Bosque, un menor de 11 años, con dos armas cortas, propiedad de su abuelo, disparó en el patio. En el ataque murió una profesora y otras seis personas resultaron heridas.El joven, que pretendía imitar a los atacantes de la masacre de Columbine (1999), se suicidó.El 22 de septiembre de 2025, un joven identificado como Lex Ashton Cañedo, de 19 años, atacó con arma blanca a un estudiante dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH), quien falleció por las heridas. En el ataque también resultó herido un trabajador del plantel.El agresor intentó huir brincando desde un tercer piso, por lo que resultó herido y fue detenido.El 24 de marzo de 2026, en el Instituto Educativo Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos mujeres, una maestra y una trabajadora del plantel, mientras intentaba ingresar a la escuela. El atacante fue detenido.Este jueves, 1 de octubre, dos hermanos de 18 años irrumpieron en la secundaria 13 del ejido la Unión de Torreón, Coahuila, en donde mataron a la subdirectora del plantel e hirieron a tres personas más, entre ellos al menos un estudiante.Se informó que los agresores estaban armados con machetes y bombas molotov.