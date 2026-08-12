Topo Mayor revela cómo actuar durante un sismo

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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes y dejó más de 200 personas fallecidas, volvió a cobrar relevancia una serie de recomendaciones del rescatista mexicano Héctor Méndez, conocido como el "Topo Mayor", sobre cómo actuar ante el colapso de un edificio durante un movimiento telúrico.

Méndez, fundador de Topos Azteca y rescatista con décadas de experiencia en zonas de desastre, explicó que la reacción debe considerar el lugar y la altura en la que se encuentre la persona cuando ocurre el sismo.

¿Qué hacer según el piso?

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por el "Topo Mayor", quienes se encuentren en edificios de tres pisos o menos deben buscar evacuar hacia una zona segura si las condiciones permiten hacerlo.

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Para quienes estén en niveles intermedios y no puedan salir, Méndez ha hablado de buscar los llamados "espacios vitales" o "triángulos de vida", es decir, zonas donde podrían generarse huecos entre elementos estructurales después de un derrumbe.

En el caso de las personas ubicadas en pisos superiores, el rescatista recomienda dirigirse hacia la azotea cuando exista la posibilidad de hacerlo antes de que la estructura colapse.

Una vez en la parte superior, plantea colocarse boca abajo y con brazos y piernas extendidos, postura que denomina "estrella de mar". Según su explicación, esta posición busca reducir el riesgo de que una persona ruede o sea desplazada durante un derrumbe.

El "Triángulo de la Vida", una recomendación controvertida

Aunque el concepto del "Triángulo de la Vida" ha sido difundido durante años por algunos rescatistas, no debe confundirse con las recomendaciones oficiales de protección civil, que generalmente priorizan agacharse, cubrirse y sujetarse durante el movimiento, además de mantenerse alejado de ventanas y objetos que puedan caer.

Por ello, ante un sismo, la prioridad debe ser protegerse durante el movimiento y evacuar posteriormente cuando las condiciones sean seguras y conforme a los protocolos del inmueble.

Las recomendaciones de Méndez fueron retomadas en redes sociales a raíz de los recientes terremotos registrados en la región, donde los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate.