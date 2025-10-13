Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados de México

Las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre dejaron un saldo de 64 personas fallecidas y más de 65 no localizadas en cinco estados del país, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

De acuerdo con los reportes de las fiscalías estatales, los estados más afectados por las precipitaciones fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, donde se registraron los mayores daños e inundaciones.

"Del 6 al 9 de octubre se registraron intensas lluvias en el país; cinco estados fueron los más afectados. En Veracruz se reportaron 280 milímetros y en Puebla 286 milímetros, provocando el aumento del nivel de ríos y arroyos", detalló Velázquez Alzúa.

En Veracruz, las lluvias impactaron 40 municipios, con un saldo de 29 personas fallecidas y 18 no localizadas. Los municipios de Poza Rica y Álamo concentran los mayores trabajos de apoyo a la población, informó la funcionaria.

En Puebla, 23 municipios resultaron afectados, de los cuales 17 presentan daños severos. El reporte estatal indica 13 fallecimientos y cuatro personas desaparecidas.

En Hidalgo, donde 28 municipios fueron impactados —23 de ellos con afectaciones mayores—, se confirmaron 21 muertes y 43 personas no localizadas, según los reportes sustentados por las carpetas abiertas ante la fiscalía estatal.

Por su parte, en San Luis Potosí, 12 municipios registraron daños, mientras que en Querétaro, con ocho municipios afectados, se reportó una persona fallecida, de acuerdo con la información de la fiscalía local.

Velázquez Alzúa recordó que se mantiene activo el número de atención 079, para reportar a familiares no localizados en las zonas afectadas, y aseguró que el Gobierno Federal continuará en coordinación con las autoridades locales.

132 interrupciones en carreteras federales: SCT

Las lluvias extraordinarias registradas entre el 6 y 9 de octubre provocaron 132 interrupciones en carreteras federales, afectando más de mil 61 kilómetros de vías, informó Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia de este lunes, el funcionario detalló que, hasta el momento, 130 de esas afectaciones ya fueron atendidas y dos permanecen en proceso de rehabilitación, ambas en el estado de Hidalgo, en los puentes Garcés y Garcés Auxiliar, ubicados en el kilómetro 64 de la carretera Pachuca–Tampico.

"Tuvimos 132 afectaciones en la red federal; sólo dos continúan con interrupción total. Se han removido 126 mil metros cúbicos de material con el trabajo de 478 trabajadores y 276 máquinas distribuidas en los cinco estados afectados", informó Esteva Medina.

El titular de la SICT explicó que Hidalgo fue una de las entidades más impactadas, con 25 interrupciones y más de 600 kilómetros de carreteras afectadas, donde las labores se concentran en la carretera 85 Pachuca–Ciudad Valles y la 102 Oajutla–Chicontepec–Álamo.

En Puebla, se reportaron 20 interrupciones en 71 kilómetros de vías, principalmente en los tramos Pachuca–Tuxpan y Zitlán–Nautla. Un deslave importante ocurrido el pasado viernes en la noche ya fue liberado, aunque persiste la vigilancia por posibles desprendimientos en el kilómetro 62.

En Querétaro, las lluvias causaron siete interrupciones en las carreteras 120 y 69, donde se ha retirado más de 13 mil 600 metros cúbicos de material.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se ha restablecido el 84.07% del suministro de energía eléctrica en los cinco estados más afectados por las lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre, informó su directora general, Emilia Calleja Alor.

Durante su informe, Calleja destacó que, pese a las difíciles condiciones de acceso por inundaciones, deslaves y terrenos fangosos, el personal técnico de la CFE continúa laborando para restablecer el servicio en las zonas donde aún hay interrupciones.

Además del restablecimiento eléctrico, la titular de la CFE informó avances en el restablecimiento del servicio de telecomunicaciones, con un 27% de avance y la recuperación de 44 sitios afectados, lo que ha permitido restablecer la comunicación de 595 mil 917 usuarios de telefonía.

Finalmente, Calleja precisó que más de mil puntos de internet gratuito resultaron afectados; de ellos, 205 ya operan con normalidad y 839 están en proceso de restablecimiento.