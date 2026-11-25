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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó el aseguramiento de 71 ejemplares de vida silvestre en Chihuahua, los cuales eran transportados en tres cajas sin documentación que acreditará su legal procedencia y en condiciones inadecuadas de bienestar y cuidado.

El 10 de noviembre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional informó a la Profepa que durante una inspección de vehículos en el Puesto de Revisión Carretero ubicado sobre la Carretera Federal 45, que conecta Ciudad Juárez con la ciudad de Chihuahua, se detectó una caja de la paquetería de una empresa de autobuses. Al revisar esta caja, se encontraron vasijas de barro que tenían dentro calcetines en los cuales transportaban 51 tortugas.

Posteriormente, el 11 de noviembre, se detectó otra caja con 19 tortugas, también contenidas en calcetines dentro de vasijas de barro, que iban a la central camionera en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el mismo punto de revisión el 13 de noviembre, se detectó un ejemplar de camaleón de velo (Chamaeleo Calyptratus) en una bolsa etiquetada como material plástico.

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