Aseguran en Chihuahua un narcolaboratorio

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CHIHUAHUA, Chih..- La tarde de este martes se informó del aseguramiento de un inmueble, con características de presunto narcolaboratorio, en las cercanías del poblado de Las Lajas, área serrana del municipio de Hidalgo del Parral en el estado de Chihuahua.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes aseguraron que lo encontrado por las autoridades permitió de manera directa evitar que al menos 100 mil dosis diarias de droga lleguen a las calles.

Según se detalló de manera oficial, el aseguramiento se llevó a cabo durante la mañana de este martes, tras un despliegue interinstitucional en colaboración con la Defensa Nacional, y en coordinación con Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y las Fiscalías estatal y federal.

Durante los patrullajes y reconocimiento en la zona de brechas, fue donde la aeronave de la SSPE localizó las instalaciones clandestinas, guiando posteriormente a los elementos en tierra hasta el sitio.

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En el lugar, agentes constataron que se trataba de un presunto laboratorio, debido a materiales y los insumos localizados.