Aseguran en Veracruz 40 tragamonedas

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VERACRUZ, Ver.- Agentes federales aseguraron 40 máquinas tragamonedas en el interior del mercado Malibrán del municipio de Veracruz, con lo cual suman un total de 435 máquinas durante el presente año en distintas regiones de Veracruz.

De acuerdo con un informe oficial, fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Veracruz, quienes cumplimientaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados al interior de dicho mercado.

El mandamiento judicial fue librado por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, por la probable comisión de un delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Durante los operativos, las autoridades federales aseguraron 40 máquinas tragamonedas, dos grabadoras de video digital DVR, un DVD, nueve cámaras de videovigilancia, así como los tres inmuebles, los cuales fueron puestos a disposición de la FGR.

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También participaron agentes del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, Policía Federal Ministerial, Secretaría de Marina-Armada de México, Policía Estatal, la Sedena y Guardia Nacional.