Asesinan a familia por no vender sus tierras
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CHILPANCINGO, Gro.- Seis personas fueron asesinadas la madrugada de este jueves en la comunidad serrana Cerro de la Lumbreras, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente.
De acuerdo con testimonios de los pobladores, a las cuatro de la mañana irrumpió en la comunidad un grupo armado que atacó directamente la casa de la familia Hernández Solano; en el lugar murieron seis personas.
Los pobladores identificaron a cuatro de las seis víctimas con los nombres de Genaro, Milo, Porfirio, Basilio; de las otras dos personas se sabe que una era una mujer con discapacidad.
Señalaron que la irrupción armada la encabezó Leonel Barragán Tolentino, alias "La Changa", presunto integrante de la organización criminal
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los Tlacos.
Explicaron que el ataque se debió a que la familia se negó a venderles sus tierras. Detallaron que desde hace meses los Hernández Solano eran acosados para que entregaran sus tierras y sus árboles.
Contaron que tras el ataque, la mayoría de los pobladores salieron huyendo y ahora se encuentran refugiados en pueblos cercanos.
no te pierdas estas noticias
PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad
El Universal
El partido anunció que sus legisladores votarán contra la propuesta atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum
Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe
El Universal
La presidenta reconoce a AMLO y enfatiza el protagonismo del pueblo en la Cuarta Transformación.
Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable
Redacción
Más de 1.2 millones de pymes en México confían en Siigo Aspel para procesos fiscales y administrativos.