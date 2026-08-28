logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a familia por no vender sus tierras

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a familia por no vender sus tierras
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CHILPANCINGO, Gro.- Seis personas fueron asesinadas la madrugada de este jueves en la comunidad serrana Cerro de la Lumbreras, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente.

      De acuerdo con testimonios de los pobladores, a las cuatro de la mañana irrumpió en la comunidad un grupo armado que atacó directamente la casa de la familia Hernández Solano; en el lugar murieron seis personas.

      Los pobladores identificaron a cuatro de las seis víctimas con los nombres de Genaro, Milo, Porfirio, Basilio; de las otras dos personas se sabe que una era una mujer con discapacidad.

      Señalaron que la irrupción armada la encabezó Leonel Barragán Tolentino, alias "La Changa", presunto integrante de la organización criminal 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los Tlacos.

      Explicaron que el ataque se debió a que la familia se negó a venderles sus tierras. Detallaron que desde hace meses los Hernández Solano eran acosados para que entregaran sus tierras y sus árboles.

      Contaron que tras el ataque, la mayoría de los pobladores salieron huyendo y ahora se encuentran refugiados en pueblos cercanos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad
        PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad

        PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad

        SLP

        El Universal

        El partido anunció que sus legisladores votarán contra la propuesta atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum

        Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe
        Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe

        Sheinbaum estrena segundo capítulo de documental en su informe

        SLP

        El Universal

        La presidenta reconoce a AMLO y enfatiza el protagonismo del pueblo en la Cuarta Transformación.

        Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable
        Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable

        Por qué las pymes que más cumplen con el SAT son las que más necesitan un sistema confiable

        SLP

        Redacción

        Más de 1.2 millones de pymes en México confían en Siigo Aspel para procesos fiscales y administrativos.

        SEMAR asegura 135 animales exóticos en peligro en Tamaulipas
        SEMAR asegura 135 animales exóticos en peligro en Tamaulipas

        SEMAR asegura 135 animales exóticos en peligro en Tamaulipas

        SLP

        El Universal

        Además de animales, se incautaron hidrocarburos ilícitos y armas en un operativo conjunto en Tamaulipas.