Asesinan a familia por no vender sus tierras

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CHILPANCINGO, Gro.- Seis personas fueron asesinadas la madrugada de este jueves en la comunidad serrana Cerro de la Lumbreras, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente.

De acuerdo con testimonios de los pobladores, a las cuatro de la mañana irrumpió en la comunidad un grupo armado que atacó directamente la casa de la familia Hernández Solano; en el lugar murieron seis personas.

Los pobladores identificaron a cuatro de las seis víctimas con los nombres de Genaro, Milo, Porfirio, Basilio; de las otras dos personas se sabe que una era una mujer con discapacidad.

Señalaron que la irrupción armada la encabezó Leonel Barragán Tolentino, alias "La Changa", presunto integrante de la organización criminal

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Tlacos.

Explicaron que el ataque se debió a que la familia se negó a venderles sus tierras. Detallaron que desde hace meses los Hernández Solano eran acosados para que entregaran sus tierras y sus árboles.

Contaron que tras el ataque, la mayoría de los pobladores salieron huyendo y ahora se encuentran refugiados en pueblos cercanos.