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Asesinan a otro periodista en Puebla

Josué Martínez, docente y administrador de Noticias Texmelucan, fue atacado a tiros frente a su familia.

Por El Universal

Julio 16, 2026 01:11 p.m.
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Asesinan a otro periodista en Puebla
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      PUEBLA, Pue., julio 16 (EL UNIVERSAL).- El docente y administrador de la página Noticias Texmelucan, Josué Martínez, fue asesinado la mañana de este jueves en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

      De acuerdo con los reportes policiales, sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron a tiros en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

      Los "sicarios" mataron a la víctima frente a su madre y a su hijo de 13 años, quienes dieron aviso a las autoridades del hecho.

      Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones; además implementaron un operativo de búsqueda de los responsables.

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      Las primeras indagatorias, señalan que la víctima –quien era docente, activista social y había participado en temas políticos de su comunidad- recibió amenazas de muerte meses atrás.

      La región de San Martín Texmelucan sufre de altos niveles de inseguridad relacionada con el "huachicol" y robo de transporte público.

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