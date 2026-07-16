Asesinan a otro periodista en Puebla

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PUEBLA, Pue., julio 16 (EL UNIVERSAL).- El docente y administrador de la página Noticias Texmelucan, Josué Martínez, fue asesinado la mañana de este jueves en el municipio poblano de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con los reportes policiales, sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron a tiros en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Los "sicarios" mataron a la víctima frente a su madre y a su hijo de 13 años, quienes dieron aviso a las autoridades del hecho.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones; además implementaron un operativo de búsqueda de los responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las primeras indagatorias, señalan que la víctima –quien era docente, activista social y había participado en temas políticos de su comunidad- recibió amenazas de muerte meses atrás.

La región de San Martín Texmelucan sufre de altos niveles de inseguridad relacionada con el "huachicol" y robo de transporte público.