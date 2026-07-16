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Cae el "Ocra", líder huachicolero en Edomex

La detención se realizó con apoyo de Fuerza de Tarea Marina y Policía Metropolitana en municipios con presencia del CJNG.

Por El Universal

Julio 16, 2026 01:12 p.m.
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Cae el Ocra, líder huachicolero en Edomex
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      Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a David Vargas Rivera, alias "Ocra", considerado objetivo prioritario de primer nivel, supuestamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

      De acuerdo con las investigaciones está identificado como el mayor líder huachicolero en el Estado de México.

      Vargas Rivera, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

      Además, es señalado como presunto integrante de la organización delictiva con presencia en los municipios de Zumpango, Tecámac y Ecatepec, donde presuntamente estaría relacionado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y cobro gota a gota.

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      En la detención también participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Fuerza de Tarea Marina, Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Metropolitana de Ecatepec.

      Las autoridades reiteraron que combaten a los grupos generadores de violencia y contribuyen a la construcción de un entorno de paz y seguridad para la población.

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