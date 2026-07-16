UNAM publicará este viernes resultados para ingreso

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará este viernes 17 de julio los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 para el ciclo escolar 2026-2027/1, proceso mediante el cual serán admitidos 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso en sus distintos sistemas educativos.

UNAM publica resultados concurso ingreso licenciatura 2026

De acuerdo con la máxima casa de estudios, de los alumnos que iniciarán estudios de licenciatura, 21 mil 962 obtuvieron un lugar mediante el Concurso de Selección, mientras que 28 mil 151 ingresarán a través del Pase Reglamentado.

La cifra representa un incremento de aproximadamente mil 454 espacios respecto al periodo académico anterior.

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Examen de ingreso en línea y uso de inteligencia artificial

Los estudiantes aceptados cursarán alguna de las 134 carreras que ofrece la UNAM en el Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

Para este proceso de admisión se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen correspondiente. La Universidad informó que el proceso de ingreso de 2 por ciento de los participantes fue cancelado por incurrir en conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria y en la Legislación Universitaria.

La edición 2026 marcó un cambio en el mecanismo de evaluación, ya que por primera vez el examen de ingreso a licenciatura se aplicó completamente en línea, con el objetivo de facilitar la participación de aspirantes de distintas regiones del país y del extranjero sin necesidad de trasladarse a una sede física.

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Para la aplicación de la prueba, la UNAM utilizó un sistema basado en inteligencia artificial que permitió monitorear y registrar las acciones realizadas por los sustentantes durante el examen. La institución explicó que esta herramienta funcionó como apoyo al seguimiento efectuado por personal encargado de la supervisión durante todas las jornadas de aplicación.

La Universidad dio la bienvenida a quienes formarán parte de la generación 2026-2027 y reiteró su compromiso con la formación académica, científica y humanista de excelencia de los nuevos estudiantes.