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¿Quién es Masad Altamimi, noveno habitante de LCDLFM?

El nuevo participante enfrentará el reto del idioma y buscará conquistar al público mexicano.

Por El Universal

Julio 16, 2026 12:48 p.m.
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¿Quién es Masad Altamimi, noveno habitante de LCDLFM?
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      La cuarta temporada de "La Casa de los Famosos México" sigue sorprendiendo a la audiencia. Este martes se confirmó a Masad Altamimi como el noveno habitante del reality de Televisa/Univision, convirtiéndose en uno de los participantes más inesperados de la edición.


      Originario de Arabia Saudita, Masad Altamimi es influencer, modelo, stylist y creador de contenido con más de 9 millones de seguidores. En los últimos años ha desarrollado gran parte de su carrera en México, donde ha ganado miles de seguidores gracias a sus publicaciones sobre moda, estilo de vida y entretenimiento.

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      Su popularidad creció aún más cuando en redes sociales comenzó a ser llamado "el hombre más guapo del mundo", apodo que impulsó su presencia digital y lo convirtió en una de las figuras extranjeras con mayor crecimiento entre el público mexicano.
      Masad Altamimi enfrentará el reto del idioma en "La Casa de los Famosos México"
      Aunque reconoce que el español todavía representa un desafío, el influencer aseguró que está listo para afrontar la convivencia dentro del reality.
      "Es muy cómodo, no pasa nada, vamos a intentar esto. Cuando yo hable ellos entienden. La que soporte. Es mi acento", comentó entre risas.
      -----¿Qué participantes conoce Masad Altamimi?
      El creador de contenido reveló que, hasta ahora, únicamente conoce a Karina Torres, otra de las habitantes confirmadas, mientras que al resto de los participantes espera descubrirlos una vez que inicie el programa.
      "Conozco a Karina, mi amiga. Los otros, de verdad, con todo mi respeto, pero vamos a conocernos", expresó.
      -----¿Masad Altamimi buscará el amor dentro del reality?
      Sobre la posibilidad de iniciar un romance en "La Casa de los Famosos México", el influencer confesó que llegará completamente soltero, aunque asegura que fuera de redes sociales su personalidad es muy distinta a la imagen que proyecta.
      "La verdad estoy solterísimo. En redes sociales soy muy coqueto, pero en la vida real soy muy penoso. Cuando me gusta una chica solo hago contacto de ojos; otras cosas no puedo", dijo.
      Masad Altamimi se suma a la lista de habitantes de "La Casa de los Famosos México", donde buscará conquistar al público con su personalidad y demostrar que, pese a la barrera del idioma, está listo para convertirse en uno de los protagonistas de la nueva temporada que empezará el próximo domingo 26 de julio.

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      El Universal

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